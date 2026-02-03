Glättegefahr im Mur- und Mürztal: So wird das Wetter in der Steiermark

Die Wochenmitte bringt überwiegend trübes und nasses Wetter. Am Mittwoch dominieren dichte Wolken, in weiten Teilen des Landes fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze schwankt stark und liegt zwischen 800 und 1.500 Metern.

Besonders aufmerksam sollten Verkehrsteilnehmer am Morgen im Mur- und Mürztal sein. Dort ist zu Tagesbeginn stellenweise gefrierender Regen nicht ausgeschlossen, was zu glatten Straßen führen kann. In den nördlichen Landesteilen fällt insgesamt weniger Niederschlag, im Ennstal sind sogar kurze Auflockerungen möglich, so laut Geosphere. Der Wind weht meist schwach, im Norden zeitweise mäßig aus Südost. Die Temperaturen bleiben winterlich: In der Früh werden -1 bis 3 Grad gemessen, tagsüber steigen die Werte auf 2 bis 6 Grad.