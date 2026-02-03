Spitalsverbund Liezen: Droht OP-Stopp in Bad Aussee?

Droht Patienten im Ausseerland ein massiver Einschnitt in der Gesundheitsversorgung? Die KPÖ schlägt Alarm: Laut Informationen, die der Partei vorliegen, könnten ab Mittwoch, 4. Februar, keine orthopädischen Eingriffe mehr im Spitalsverbund Rottenmann/Bad Aussee durchgeführt werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht, doch die Sorge ist groß.

Berichte über sofortigen Eingriffsstopp

Demnach soll eine interne Dienstanweisung des KAGes-Vorstands vorliegen, wonach orthopädische Operationen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden. Für Betroffene hätte das gravierende Folgen: Rund 35 Patienten stehen aktuell auf der Warteliste, viele von ihnen hätten bis Ende März dringend operiert werden sollen. Geplante Eingriffe könnten kurzfristig abgesagt werden, Patienten müssten auf andere Standorte ausweichen. Sollten sich diese Berichte bestätigen, wäre das laut KPÖ ein organisatorisches Chaos und eine erhebliche Belastung für Menschen im Bezirk Liezen, die auf eine wohnortnahe medizinische Versorgung angewiesen sind.

©KPÖ Scharfe Kritik kommt vom KPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Melinz.

KPÖ fordert Aufklärung von Landesrat Kornhäusl

Scharfe Kritik kommt vom KPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Melinz. Er verweist auf frühere Zusagen aus der Landesregierung: „Landesrat Kornhäusl hat zugesichert, dass es zu derartigen Einschnitten erst dann kommt, wenn konkrete Vereinbarungen mit dem LKH Bad Ischl abgeschlossen sind, davon ist bislang nichts bekannt“, so Melinz. Ein sofortiger Stopp orthopädischer Eingriffe wäre aus seiner Sicht ein klarer Wortbruch: „Sollte es nun tatsächlich zu einem sofortigen Stopp kommen, wäre das ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die den Versprechen der Landesregierung geglaubt haben.“ Die KPÖ fordert FPÖ und ÖVP auf, umgehend Klarheit zu schaffen und die medizinische Versorgung im Bezirk Liezen abzusichern. „FPÖ und ÖVP müssen sofort aufklären, was es mit diesen Berichten auf sich hat. Alles andere wäre verantwortungslos“, so Melinz. Ob es tatsächlich zu einem OP-Stopp kommt, ist der Redaktion zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.