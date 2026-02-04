Eiskalter Ernstfall: Florianis übten für den Notfall in Krieglach

Was tun, wenn jemand ins Eis einbricht? In Krieglach wurde genau das geübt - unter echten Winterbedingungen.

Am Freitagabend, dem 30. Jänner 2026, führte die Freiwillige Feuerwehr Wartberg eine Eiseinbruchübung am Freizeitsee Krieglach durch. Angenommen wurde, dass eine Person ins Eis eingebrochen ist und rasch gerettet werden muss. Ziel der Übung war es, den Ablauf möglichst realitätsnah zu trainieren. Dabei stand nicht nur die Rettung selbst, sondern auch das sichere Arbeiten der Einsatzkräfte im Fokus. Gerade bei Eisunfällen zählt jede Minute. Umso wichtiger ist es, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt.

Ideale Bedingungen für den Ernstfall

Die winterliche Witterung spielte den Einsatzkräften in die Karten. Tiefe Temperaturen und eine entsprechende Eisbildung sorgten für Bedingungen, wie sie auch bei einem echten Notfall auftreten können. So konnte das Vorgehen auf rutschigem und instabilem Untergrund geübt werden. Ein besonderes Augenmerk lag auf der schonenden Rettung der verunfallten Person. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass sich die Einsatzkräfte selbst nicht in Gefahr bringen.

©FF Wartberg | Bei winterlichen Bedingungen übte die Feuerwehr Wartberg die Rettung einer ins Eis eingebrochenen Person am Freizeitsee Krieglach.

Spezialisierung im Wasserdienst

Die Freiwillige Feuerwehr Wartberg ist Wasserdienststützpunkt im Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag. Das bedeutet, sie ist speziell für Einsätze im und am Wasser ausgebildet. Bei der Übung kam daher auch spezielle Ausrüstung zum Einsatz, die bei Eis- und Wasserrettungen notwendig ist. Der richtige Umgang mit dieser Technik wurde intensiv trainiert. Solche Übungen helfen dabei, Routine und Sicherheit zu gewinnen.

Vorbereitung für den Ernstfall

Einsätze auf Eis sind selten, aber besonders gefährlich. Umso wichtiger ist es, darauf vorbereitet zu sein. Durch regelmäßige Übungen kann im Notfall schnell, koordiniert und professionell geholfen werden. Die Feuerwehr Wartberg setzt dabei bewusst auf realistische Szenarien. Ein Dank gilt auch der Marktgemeinde Krieglach, die die Durchführung der Übung am Freizeitsee ermöglicht hat.