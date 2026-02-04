Erstes Lipizzaner-Fohlen 2026 im Gestüt Piber geboren

Neues Leben im Lipizzanergestüt Piber: Das erste Stutfohlen des Jahres 2026 ist da. Mit ihr startet nicht nur das Zuchtjahr, sondern auch eine besonders sensible Phase für Tier und Zuchtbetrieb in der Weststeiermark.

Am 27. Jänner um 20.45 Uhr hat die Stute Cremona im Lipizzanergestüt Piber ein gesundes Stutfohlen geboren, der errechnete Geburtstermin wurde dabei nur um einen Tag überschritten. Die Geburt verlief ruhig und harmonisch, Mutter und Tochter genießen seither die ersten gemeinsamen Stunden. Cremona, Jahrgang 2014 aus der Stutenfamilie Europa, ist damit bereits dreifache Mutter und hat erneut ein Stutfohlen zur Welt gebracht, dessen Name – ganz nach Tradition – erst später beim Absetzen vergeben wird. Der Vater des Fohlens ist der Schulhengst Maestoso Malina, geboren 2005 in Piber, der im vergangenen Jahr erstmals im Deckeinsatz stand. Der leistungsbereite und kooperative Hengst mit sehr gutem Gangvermögen wurde für die Schulquadrille ausgebildet und ist heute als Schulpferd für angehende Reiterinnen und Reiter am Heldenberg im Einsatz. Mit diesem ersten Nachwuchs 2026 blickt das Gestüt Piber mit großer Vorfreude auf die kommenden Wochen und weitere erwartete Fohlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert