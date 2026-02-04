Digitale Helfer aus der Luft: Drohnenprojekt auf der Planai

Auf der Planai schauen jetzt Drohnen genauer hin als jeder Skifahrer. In Schladming testen die Planai-Hochwurzen-Bahnen neue Technik, die Pisten und Infrastruktur sicherer, effizienter und nachhaltiger machen soll.

Im Skigebiet Schladming wird an der Zukunft gearbeitet. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen gehen einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und nachhaltige Weiterentwicklung ihrer Infrastruktur. In einem Innovationsprojekt werden drohnenbasierte Methoden erprobt, um Betriebsprozesse genauer unter die Lupe zu nehmen. Ziel ist es, mithilfe moderner Technologie mehr Sicherheit und Effizienz im täglichen Skibetrieb zu erreichen. Zum Einsatz kommen automatisierte Drohnen mit hochauflösenden optischen und thermischen Sensoren. Sie liefern Daten, die bisher nur mit hohem Zeit- und Personalaufwand zu bekommen waren.

Präzise Einblicke aus der Luft

Die Drohnen werden zur Inspektion von Pistenbereichen, technischer Infrastruktur und sicherheitsrelevanten Zonen eingesetzt. Dabei erfassen sie den Zustand der Anlagen strukturiert und datenbasiert. Die Flüge laufen automatisiert ab und werden aus der Ferne von zertifizierten Piloten gesteuert. So können auch schwer zugängliche Bereiche kontrolliert werden, ohne den laufenden Betrieb zu stören. Die gewonnenen Informationen sollen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen zu setzen.

Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit

Für die Planai-Hochwurzen-Bahnen steht dabei nicht nur die Technik im Vordergrund, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Infrastruktur. Geschäftsführer Peter Weichbold betont: „Zukunftsorientierte Technologien bieten großes Potenzial, um Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit unserer Infrastruktur weiter zu stärken“. Durch die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Technologieunternehmen KIONIQ können neue digitale Werkzeuge direkt im Skigebiet getestet und weiterentwickelt werden. Das soll langfristig auch Ressourcen schonen.

Service SPECT im Einsatz

Konkret kommt der drohnenbasierte Inspektionsservice SPECT zum Einsatz. Dieser ermöglicht eine automatisierte Erfassung und strukturierte Auswertung der Zustandsdaten. Laut KIONIQ-Geschäftsführer Andre Petrovic wird der Service seit zwei Jahren gemeinsam mit Herstellern alpiner Infrastruktur entwickelt. „Auf Knopfdruck werden relevante Informationen geliefert, die es ermöglichen, Maßnahmen schneller und wirksamer zu setzen und so Kosten nachhaltig zu reduzieren“, erklärt er. Der Service fügt sich laut Unternehmen nahtlos in die bestehenden Abläufe des Skigebiets ein.

Blick hinter die Kulissen per Video

Wie die Drohnentechnologie konkret funktioniert und welche Einsatzmöglichkeiten sie im Skigebiet bietet, zeigt ein begleitendes Video. Dieses gibt Einblicke in die Arbeit der Drohnen und die gewonnenen Daten. Mehr dazu gibt es direkt online bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen.