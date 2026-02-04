Großeinsatz in Knittelfeld nach schweren LKW-Unfall

Am Mittwoch, dem 4. Februar ereignete sich in Kleinlobming (Bezirk Knittelfeld) in der Steiermark ein schwerer LKW-Unfall, der einen Großaufgebot an Rettungskräften erforderte.

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Kleinlobming in Knittelfeld. Gegen 6.40 Uhr verlor ein LKW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam seitlich auf einem Forstweg zum Liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Einsatzkräfte mit der Herausforderung konfrontiert, den Lenker, der im Fahrerhaus eingeschlossen war, zu befreien. Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Christoph Leitner erklärte, dass der Mann schlussendlich über die Fahrertür aus dem LKW gerettet werden konnte.

©BFV Knittelfeld/ABI d.V. Thomas Zeiler

Lenker ins Krankenhaus gebracht

„Nach der Befreiung wurde er umgehend vom Roten Kreuz und einem Notarzt medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die ausgetretenen Betriebsmittel gebunden und der LKW aus dem Waldstück entfernt wurde, konnte der Einsatz für die insgesamt 26 Feuerwehrmänner nach mehreren Stunden beendet werden“, heißt es in einem Einsatzbericht des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld.