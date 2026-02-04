Orthopädie-Stopp in Bad Aussee: Operationen ausgesetzt

Im Spitalsverbund Rottenmann in Bad Aussee sorgt ein plötzlicher Stopp geplanter orthopädischer Operationen für Aufregung und Unsicherheit. Am Mittwoch wurde eine Dienstanweisung verschickt, die alle geplanten Eingriffe mit sofortiger Wirkung aussetzt. Hintergrund seien interne Missstände in der OP-Planung. „Eine Patientin, die am späteren Nachmittag nach Bad Aussee kam, mit einer Schenkelfraktur im Rahmen eines Unfalls, und die nicht in Bad Aussee operiert wurde, aber in Bad Aussee hätte operiert werden können. Stattdessen wurden geplante Operationen durchgeführt aus einer Privatordination kommend“, erläutert KAGes-Vorstand Gerhard Stark gegenüber dem ORF.

Zahlreiche Eingriffe betroffen

Die Auswirkungen auf die Patienten sind beträchtlich: Rund 35 geplante Eingriffe sind betroffen, die Wartezeiten könnten je nach Dringlichkeit zwischen zehn und 30 Wochen liegen. Die Patientenanwaltschaft der Steiermark spricht bereits von etwa einem Dutzend Beschwerden. Akutpatienten sollen weiterhin versorgt werden, während geplante Eingriffe in anderen KAGes-Kliniken durchgeführt werden.

KPÖ reagierte nach interner Dienstanweisung

Die KPÖ machte die interne Dienstanweisung öffentlich. „Landesrat Kornhäusl hat zugesichert, dass es zu derartigen Einschnitten erst dann kommt, wenn konkrete Vereinbarungen mit dem LKH Bad Ischl abgeschlossen sind, davon ist bislang nichts bekannt“, so Landtagsabgeordneter Alexander Melinz am Dienstag. Ein sofortiger Stopp orthopädischer Eingriffe wäre aus seiner Sicht ein klarer Wortbruch: „Sollte es nun tatsächlich zu einem sofortigen Stopp kommen, wäre das ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die den Versprechen der Landesregierung geglaubt haben.“ Die KPÖ fordert FPÖ und ÖVP auf, umgehend Klarheit zu schaffen und die medizinische Versorgung im Bezirk Liezen abzusichern. „FPÖ und ÖVP müssen sofort aufklären, was es mit diesen Berichten auf sich hat. Alles andere wäre verantwortungslos“, so Melinz.

©KPÖ KPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Melinz am Dienstag: „Landesrat Kornhäusl hat zugesichert, dass es zu derartigen Einschnitten erst dann kommt, wenn konkrete Vereinbarungen mit dem LKH Bad Ischl abgeschlossen sind, davon ist bislang nichts bekannt“,

SPÖ-Lercher: „Es werden funktionierende Strukturen vor Ort zerstört“

Auch die SPÖ kritisiert die Lage scharf. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher erklärt: „Es reicht. Die Menschen im Bezirk werden jeden Tag aufs Neue verunsichert. Was wir hier erleben, ist keine politische Verantwortung, sondern ein gesundheitspolitischer Offenbarungseid. Die Menschen wissen nicht mehr, woran sie sind. Es dringen Gerüchte nach außen, KAGes-Weisungen werden kolportiert, aber klare Ansagen von Landesrat Kornhäusl fehlen völlig.“ Besonders brisant bleibt für Lercher der drohende Kahlschlag ohne Fahrplan: „Es werden funktionierende Strukturen vor Ort zerstört, gleichzeitig fehlt jede rechtlich verbindliche Zusage, dass Oberösterreich und/oder Salzburg tatsächlich Betten für Steirerinnen und Steirer freimachen, obwohl diese Bundesländer mit ihren eigenen Problemen kämpfen.“

©SPÖ Steiermark „Es reicht. Die Menschen im Bezirk werden jeden Tag aufs Neue verunsichert. Was wir hier erleben, ist keine politische Verantwortung, sondern ein gesundheitspolitischer Offenbarungseid“, so der steirische SPÖ-Chef Max Lercher.

KAGes äußert sich spärlich

Auf Anfrage von 5 Minuten bezüglich der Thematik reagierte das LKH Rottenmann lediglich mit der Stellungnahme des KAGes-Vorstands, welche am Dienstag versendet wurde: „Die durch den Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) erteilte Dienstanweisung erfolgt vor dem Hintergrund, jenen medizinischen Versorgungsauftrag zu gewährleisten, den die KAGes als öffentlicher Gesundheitsdienstleister primär zu erfüllen hat. In jedem Fall ist die Versorgung von Akutpatient*innen der Behandlung von geplanten orthopädischen Leistungen vorzuziehen. Dies war in einem konkreten Fall am Standort Bad Aussee nicht die Regel, weshalb sich der Vorstand der KAGes dazu veranlasst sah, diese Dienstanweisung zu erteilen. Für geplante orthopädische Eingriffe stehen ausreichend Kapazitäten innerhalb der KAGes zur Verfügung.“