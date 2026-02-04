Bagger kippt um: Lenker verletzt sich beim Abspringen

Am Mittwochvormittag, dem 4. Februar 2026 kam es im Ortsgebiet von Weng im steirischen Bezirk Liezen zu einem Unfall mit einem Baugerät, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Weng alarmiert wurde.

„Ein Muli geriet bei einem Wendemanöver außer Kontrolle und kippte in der Folge um. Der Lenker verletzte sich beim Abspringen vom Fahrzeug unbestimmten Grades“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Weng, welche den Rettungsdienst bei der Versorgung des Verletzten unterstützte. Die Bergung des umgestürzten Fahrzeugs wurde anschließend mithilfe eines Baggers durchgeführt. Der Einsatz konnte nach rund 1,5 Stunden beendet werden und die Feuerwehrleute wieder einrücken.