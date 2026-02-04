Feucht-trübes Wetter bleibt: Kaum Auflockerungen in Sicht

Auch am Donnerstag bleibt das Wetter in der Steiermark trüb und feucht. Nur vereinzelt sind kurze Aufhellungen möglich, dazu gibt es schwachen Regen oder Schneefall bei kühlen 1 bis 5 Grad.

„Auch am Donnerstag dominieren die Wolken, wenn überhaupt gehen sich nur ganz im Norden ab Mittag kurze Aufhellungen aus. Regen und Schneefall fallen zwar allgemein nur mehr schwach aus und legen auch Pausen ein, der insgesamt feucht-trübe Wettercharakter bleibt aber bestehen“, so die GeoSphere Austria zum Wetter am Donnerstag in der Steiermark. Weiter heißt es in der Prognose: „Die Schneefallgrenze schwank zwischen höheren Tallagen und 1400 m Höhe. Windschwach. Die Temperaturen ändern sich kaum und liegen tagsüber zwischen 1 und 5 Grad.“