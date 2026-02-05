Ferienende trifft Ferienanfang: Staus in der Steiermark erwartet

Ferienende trifft Ferienstart: Auf der S6 rund um den Semmering heißt es dieses Wochenende bremsen statt beschleunigen. Der ÖAMTC warnt vor Staus, vor allem, wenn halbe Skigebiete gleichzeitig heimfahren.

Der Ferienwechsel bringt viel Verkehr: Auf steirischen Straßen wie der S6 rund um den Semmering ist am Wochenende mit Verzögerungen zu rechnen.

Der Ferienwechsel bringt viel Verkehr: Auf steirischen Straßen wie der S6 rund um den Semmering ist am Wochenende mit Verzögerungen zu rechnen.

Das zweite Semesterferien-Wochenende bringt Bewegung auf Österreichs Straßen und das spürt man auch in der Steiermark deutlich. Laut ÖAMTC treffen gleich mehrere Reiseströme aufeinander: Während in Wien und Niederösterreich die Ferien enden, starten sie in der Steiermark gerade erst. Dazu kommen Rückreisende aus Teilen Deutschlands und Tschechiens. Die Folge: dichter Verkehr, vor allem auf den bekannten Routen Richtung und von den Skigebieten.

S6 besonders betroffen

In der Steiermark richtet sich der Blick vor allem auf die Semmering Schnellstraße (S6). Hier wird sich der Rückreiseverkehr laut ÖAMTC besonders vor den Tunnelbereichen bemerkbar machen. Geduld ist vor allem am Samstag gefragt, wenn viele Urlauber gleichzeitig unterwegs sind. Kurz gesagt: Wer glaubt, schnell über den Semmering zu kommen, braucht starke Nerven oder mehr Zeit im Gepäck.

Skigebiete als Verkehrsmagnet

Der große Reiseverkehr spielt sich vor allem im Nahbereich der Wintersportregionen ab. Der klassische Urlauberschichtwechsel sorgt dafür, dass An- und Abreise fast nahtlos ineinander übergehen. Gerade die direkten Zu- und Abfahrten der Skigebiete werden stark frequentiert sein. Für viele Steirer heißt das: früh losfahren oder bewusst Pausen einplanen.

Gut vorbereitet unterwegs

Der ÖAMTC rät, vor der Fahrt einen kurzen Technik-Check zu machen. Winterausrüstung wie Schneeketten, ausreichend Scheibenfrostschutz und eine warme Decke sollten fix an Bord sein. Auch der Tank oder Akku sollte nicht auf Reserve stehen. Wichtig ist außerdem eine sichere Gepäcksicherung – schwere Sachen gehören nach unten, Ski am besten in die Dachbox.