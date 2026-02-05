Neue Geschäftsführung bei der Diakonie de La Tour in der Steiermark

Neuer Führungswechsel bei der Diakonie de La Tour in der Steiermark: Seit Feber steht Barbara Tschofenig an der Spitze der evangelischen Sozialorganisation. Sie ist künftig für rund 280 Mitarbeitende im Bundesland verantwortlich.

Führungswechsel bei der Diakonie de La Tour in der Steiermark: Seit Feber 2026 steht eine neue Geschäftsführung an der Spitze der Organisation.

Führungswechsel bei der Diakonie de La Tour in der Steiermark: Seit Feber 2026 steht eine neue Geschäftsführung an der Spitze der Organisation.

Mit Feber 2026 hat die Diakonie de La Tour in der Steiermark eine neue Geschäftsführerin. Barbara Tschofenig übernimmt die Leitung der evangelischen Sozialorganisation und ist künftig für rund 280 Mitarbeitende zuständig. Die Diakonie de La Tour ist in der Steiermark in vielen Bereichen aktiv – von reformpädagogischen Schulen über Angebote für Kinder und Jugendliche bis hin zu Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen im gesamten Bundesland. Unterstützt wird Tschofenig von Susanne Prentner-Vitek, zweiter Geschäftsführerin und zugleich Vorständin der Diakonie de La Tour in Kärnten.

©Nadja Fuchs Barbara Tschofenig und Susanne Prentner-Vitek bilden künftig die Geschäftsführung der Diakonie de La Tour in der Steiermark.

Breites Angebot im Sozialbereich

Die Diakonie de La Tour deckt in der Steiermark ein breites Spektrum sozialer Arbeit ab. Dazu zählen Bildungsangebote, Kinder- und Jugendhilfe sowie die Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Genau in diesen Bereichen bringt Barbara Tschofenig langjährige Erfahrung mit. Die Organisation setzt dabei auf moderne Konzepte und eine starke regionale Verankerung. Ziel ist es, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen professionell zu begleiten und zu unterstützen.

Anerkennung aus dem Vorstand

Auch seitens des Vorstandes kommt klare Unterstützung für die neue Geschäftsführung. Pfarrerin Astrid Körner, Vorstandsvorsitzende und Rektorin der Diakonie de La Tour, betont: „Wir freuen uns, mit Barbara Tschofenig eine Geschäftsführung gefunden zu haben, die das weite und vielfältige Spektrum sozialer Arbeit aus langjähriger Praxis kennt und zugleich über fundierte Management- und Führungskompetenz verfügt.“ Diese Kombination sei entscheidend für die Weiterentwicklung der Angebote in der Steiermark. Besonders hervorgehoben wird dabei der Anspruch, soziale Herausforderungen aktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Erfahrung aus Bildung und Betreuung

Barbara Tschofenig studierte Erziehungswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz und schloss 2024 einen MBA für Human Ressource Management ab. Ihre berufliche Laufbahn begann sie in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Zehn Jahre war sie bei der Volkshilfe für Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sowie Tagesmütter und Tagesväter verantwortlich. Zuletzt leitete sie bei Jugend am Werk die mobilen Dienste für Menschen mit Behinderungen in der Region Bruck an der Mur und Mürzzuschlag.

Klare Werte und gemeinsamer Blick nach vorne

In ihrer neuen Rolle setzt Tschofenig auf gemeinsame Weiterentwicklung und klare Werte. „Die Diakonie de La Tour steht für Werte, mit denen ich mich persönlich sehr identifiziere. Menschlichkeit, professionelle soziale Arbeit und Bildung sind für mich zentrale Grundlagen meines Handelns“, erklärt sie. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehende Angebote weiterzuentwickeln. Der gemeinsame Anspruch ist klar formuliert: „Gemeinsam wollen wir gegenwärtige Herausforderungen im Sozialbereich zu Zukunftschancen wandeln.“