/ ©Webcam Asfinag
Foto auf 5min.at zeigt LKWs auf der Pack
Die Pack steht nach einem LKW-Unfall komplett still.
Steiermark
05/02/2026
Donnerstagvormittag

Totalsperre auf der A2: Tunnelkette Pack nach LKW-Unfall dicht

Auf der A2 Südautobahn geht nichts mehr: Von der steirischen Seite aus ist die Tunnelkette Pack nach einem Unfall mit zwei LKW komplett gesperrt. Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen oder großräumig ausweichen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Auf der A2 Südautobahn kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen: Laut ASFINAG ist die Tunnelkette Pack nach einem Unfall mit zwei LKW komplett gesperrt. Betroffen sind mehrere Tunnel zwischen Bad St. Leonhard, Packsattel, Modriach und Steinberg, darunter der Übelkogel-, Kalcherkogel- und Herzogberg-Tunnel. Die Sperre gilt in beiden Richtungen, also sowohl Richtung Graz als auch Richtung Klagenfurt. Laut ASFINAG kam es nach dem Unfall zu Stau und Sperren im gesamten Bereich, eine Durchfahrt ist aktuell nicht möglich. Autofahrer werden dringend gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren – ein Ausweichen ist derzeit nur über die B70 möglich.

Foto auf 5min.at zeigt eine ASFINAG-Verkehrsmeldung.
©ASFINAG |
Laut ASFINAG ist der Tunnel Übelkogel auf der A2 zwischen Bad St. Leonhard und dem Packsattel aufgrund von Stau gesperrt.
