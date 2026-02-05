Unfall in Krieglach: Zwei Frauen bei Crash im Kreuzungsbereich verletzt

Donnerstagfrüh kam es in Krieglach zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Frauen wurden bei einer Kollision im Kreuzungsbereich verletzt, der Verkehr musste angehalten werden.

Kurz vor 6.45 Uhr krachte es Donnerstagfrüh, 5. Februar 2026, im Kreuzungsbereich bei Krieglach im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Zwei Autolenkerinnen, 49 und 21 Jahre alt, waren in den Unfall verwickelt. Beide Frauen wurden dabei verletzt. Der Zusammenstoß passierte im morgendlichen Frühverkehr auf der Umfahrungsstraße nahe der B72. Warum es genau zur Kollision kam, ist derzeit noch unklar.

So kam es zum Unfall

Die 49-Jährige war auf der Umfahrungsstraße von Krieglach in Richtung Mürzzuschlag unterwegs. Zur selben Zeit wollte die 21-jährige Lenkerin von der B72 nach links in Richtung Freßnitz abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision. Die 49-Jährige prallte mit der Front ihres Autos seitlich in das Fahrzeug der jüngeren Lenkerin. Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden.

Beide Frauen verletzt

Die 21-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte sie ins LKH Hochsteiermark nach Leoben. Die 49-jährige Lenkerin dürfte leichte Verletzungen erlitten haben. Sie nahm jedoch bislang keine medizinische Hilfe in Anspruch. Ein Alkotest bei beiden Unfalllenkerinnen verlief negativ.

Feuerwehr im Einsatz

Am Unfallort standen zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Krieglach im Einsatz. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wechselseitig angehalten werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, so die Landespolizeidirektion Steiermark.