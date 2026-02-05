Voitsberg: Kollision auf B70 fordert zwei Verletzte

Auf der B70 bei Voitsberg kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten im Bereich der Unterflurtrasse, beide Lenker wurden verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Stelle und räumte die Fahrbahn.

Am Mittwochachmittag des 4. Februar 2026 wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg zu einem Verkehrsunfall auf die B70 alarmiert. Im Bereich der Ausfahrt aus der Unterflurtrasse kollidierten zwei Fahrzeuge, wobei eines gegen die Leitschiene geschleudert wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und entfernten die beschädigten Fahrzeuge sowie herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn. Beide Lenker mussten vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt standen 18 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz.