/ ©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg bei einem Einsatz.
Die Feuerwehr Voitsberg sicherte nach dem Unfall auf der B70 die Einsatzstelle und räumte die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn.
Voitsberg
05/02/2026
18 Florianis vor Ort

Voitsberg: Kollision auf B70 fordert zwei Verletzte

Auf der B70 bei Voitsberg kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten im Bereich der Unterflurtrasse, beide Lenker wurden verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Stelle und räumte die Fahrbahn.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Am Mittwochachmittag des 4. Februar 2026 wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg zu einem Verkehrsunfall auf die B70 alarmiert. Im Bereich der Ausfahrt aus der Unterflurtrasse kollidierten zwei Fahrzeuge, wobei eines gegen die Leitschiene geschleudert wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und entfernten die beschädigten Fahrzeuge sowie herumliegende Fahrzeugteile von der Fahrbahn. Beide Lenker mussten vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt standen 18 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz.

