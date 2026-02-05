Räder weg: Polizei stoppt internationale Felgendiebe in der Steiermark

Monatelang blieben bei Autohändlern in der Steiermark nur aufgebockte Autos zurück. Jetzt ist klar, wer hinter den Felgendiebstählen steckt. Das Landeskriminalamt Steiermark klärte mehrere Taten mit internationalem Bezug.

In den Nachtstunden bockten die Täter Fahrzeuge bei Autohändlern in der Steiermark auf und stahlen die Felgen. Der Schaden lag bei rund 60.000 Euro.

Im Herbst 2023 kam es in mehreren steirischen Bezirken zu auffälligen Diebstählen. Betroffen waren Autohändler in Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Leibnitz. Unbekannte Täter bockten dort abgestellte Autos auf und montierten die Räder ab, 5 Minuten berichtete. Insgesamt vier solcher Fälle wurden bekannt, der Schaden summierte sich rasch.

Spur führt zum Landeskriminalamt

Nach den ersten Anzeigen übernahm das Landeskriminalamt Steiermark die Ermittlungen. Die Taten ereigneten sich zwischen September und November 2023. Durch umfangreiche Erhebungen und Spurenauswertungen gelang es den Beamten schließlich, fünf Verdächtige auszuforschen. Dabei handelte es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 20 bis 35 Jahren zur Tatzeit.

©LPD Steiermark Die Täter bockten die Fahrzeuge bei Autohändlern auf und montierten die Kompletträder ab. ©LPD Steiermark Zurück blieben aufgebockte Autos. Die gestohlenen Felgen wurden ins Ausland gebracht.

Festnahmen in mehreren Ländern

Gegen die Verdächtigen wurden von der Staatsanwaltschaft Graz europäische Haftbefehle erwirkt. Die Fahndung führte quer durch Europa. Festnahmen erfolgten unter anderem in Schweden, Großbritannien, Rumänien und Slowenien. Ein Verdächtiger wird in Rumänien strafrechtlich verfolgt. Der zur Tatzeit 35-Jährige wurde erst Mitte Jänner 2026 an der ungarisch-slowenischen Grenze festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Vorgehensweise der Täter

Laut Polizei suchten die Täter ihre Tatorte gezielt in den Nachtstunden auf. Die Autos, vor allem Fahrzeuge der Marken Mercedes und BMW, wurden angehoben, aufgebockt und die Kompletträder entfernt. Anschließend transportierten die Täter die Felgen samt Reifen nach Rumänien. Dort sollen sie an bislang unbekannte Hehler verkauft worden sein. Insgesamt entstand durch die Diebstähle ein Schaden von rund 60.000 Euro.