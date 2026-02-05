Steirer bekommt tausende Euro: Überraschung kam aus sechs Zahlen

Während in Wien bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch der erste Fünffachjackpot des Jahres fiel, durfte auch die Steiermark jubeln: Ein Fünfer mit Zusatzzahl bringt mehr als 33.000 Euro.

Am Mittwochabend, dem 4. Februar 2026 war es soweit, der erste Lotto Fünffachjackpot des Jahres wurde in Wien geknackt. Der vierte von 20 abgegeben Quicktipps war für einen bzw. eine Wiener:in die Eintrittskarte in den Club der Lotto Multimillionäre. Bereits diesen Freitag geht es nun bei der nächsten Lotto Bonus Ziehung wieder um den garantierten Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Lotto Sechser. Zusätzlich wird ein Bonus von 30.000 Euro unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps verlost.

Steirer unter einem von sechs Glücklichen

In dieser Lotto Runde gab es auch gleich sechs Fünfer mit Zusatzzahl. Zwei davon gehen nach Oberösterreich, jeweils einer nach Vorarlberg, Niederösterreich und in die Steiermark. Jeder Fünfer mit Zusatzzahl erhält somit mehr als 33.000 Euro. Der sechste Fünfer mit Zusatzzahl wurde via Anteilsschein gewonnen. Hier werden die 33.000 Euro Gewinn auf insgesamt 42 Anteile aufgeteilt.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto Plus und Joker

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen bzw. eine glückliche Solo-Gewinner:in. Der erfolgreiche Tipp dazu wurde in Salzburg als zweiter von sechs Quicktipps abgegeben. Der oder die Gewinner:in darf sich dafür über mehr als 423.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser wird es in der nächsten Runde am Freitag um rund 150.000 Euro gehen. Beim Joker steht nun ein Jackpot an. Hier hatte niemand die richtige Zahlen Kombination auf einem Tippschein stehen. Im Jackpottopf für Freitag liegen damit 400.000 Euro.