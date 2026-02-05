„Spotlight“: SPAR-Lehrlinge im Scheinwerferlicht

Drei Jugendliche haben während der Lehrzeit durchgehend hervorragende Leistungen in Theorie und Praxis erbracht. Sie bekamen von SPAR den B-Führerschein bezahlt. Ein Lehrabschluss bei SPAR ist ein Qualitätsmerkmal und eine gute Voraussetzung für spannende Karrierewege. SPAR bietet eine Berufsausbildung mit echten Perspektiven, denn viele SPAR-Führungskräfte haben ihre Laufbahn mit einer Lehre begonnen. Christoph Holzer, Geschäftsführer von SPAR Steiermark und Südburgenland, betont: „Wer eine Lehre bei SPAR abschließt, hat eine Garantie auf eine Vollzeitbeschäftigung inklusive eines erhöhten Einstieggehalts. Außerdem gibt es vielfältige Karrierechancen. Ich gratuliere allen 30 Mädchen und Burschen sehr herzlich, die kürzlich ihre Lehre erfolgreich beendet haben. Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr, sie weiter bei der beruflichen Entwicklung begleiten zu dürfen.“

SPAR-Lehrlinge für Leistung geehrt

Die SPAR-Zentrale Graz organisierte anlässlich des Lehrabschlusses die Veranstaltung „Spotlight“, die die Jugendlichen ins Scheinwerferlicht rückte. Im Jänner folgten 30 ausgelernte Lehrlinge der Einladung in das nullneun in Graz. Dort wurden sie feierlich für ihre Leistungen geehrt. Drei Jugendliche – Katharina Beil, Alexandra Reißner und Tobias Schwarz – erfüllten während der Lehrzeit alle Voraussetzungen, um von SPAR den Führerschein bezahlt zu bekommen. Sie nahmen den Gutschein mit Freude entgegen.

Lehre bei SPAR

SPAR ist mit über 52.000 Mitarbeitenden der größte private österreichische Arbeitgeber und betreibt mehr als 1.500 Standorte allein in Österreich. Als zu 100 Prozent österreichisches Unternehmen bietet SPAR Lehrlingen langfristige Jobperspektiven, sichere Arbeitsplätze und zahlreiche Weiterbildungswege – von der Ausbildung in den eigenen SPAR-Akademie-Klassen über interne Talente-Programme bis hin zu einer Karriere im Management. Je nach eigenem Karriereplan hält SPAR eine Vielzahl an Möglichkeiten offen.