/ ©Stadtfeuerwehr Fürstenfeld
Bild auf 5 min.at zeit Personen bei einem hölzernen Herz.
Unbekannte wollten Fürstenfeld-Herz anzünden.
Fürstenfeld
05/02/2026
Vandalen

„Fassungslos“: Brandversuch am Fürstenfeld-Herz sorgt für Empörung

Ein Vandalenakt sorgt in Fürstenfeld für Kopfschütteln: Unbekannte versuchten, das hölzerne Wahrzeichen am Ertlberg anzuzünden. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

Am Dienstagabend ist es am Ertlberg zu einer mutwilligen Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter legten unter dem hölzernen „Fürstenfeld-Herz“ ein Feuer und versuchten, die Konstruktion in Brand zu setzen. Dank des raschen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, bevor die Holzkonstruktion stärker beschädigt wurde. Bürgermeister Franz Jost zeigte sich nach einem Lokalaugenschein gemeinsam mit Amtsdirektor Franz Sach erschüttert über den Vorfall. „Die Täter haben unter dem Herz ein Feuer gelegt und wollten so die Holzkonstruktion in Flammen aufgehen lassen“, so Jost. Man sei „wirklich fassungslos angesichts dieser völlig unakzeptablen Zerstörungslust“.

Hinweise gesucht

Die Stadtgemeinde spricht von einem „sinnlosen Vandalenakt“ und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen können an die Gemeinde oder die Polizei gemeldet werden.

