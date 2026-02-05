Zwischen Nebel und Sonne: So wird der Freitag in der Steiermark

Der Freitag startet in der Steiermark mit Nebel oder Hochnebel, erst im Laufe des Tages lockert es auf. Am Nachmittag sind mit etwas Sonne bis zu 7 Grad möglich, gegen Abend ziehen wieder dichtere Wolken auf.

Der Freitag startet vielerorts mit tiefer Restbewölkung bzw. Nebel oder Hochnebel. „Im Tagesverlauf kann sich dann in vielen Regionen der Steiermark zumindest zeitweise die Sonne zeigen. Spätestens gegen Abend machen sich von Westen her dann die nächsten Wolken bemerkbar“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Experten: „Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und 1 Grad, am Nachmittag sind je nach Sonne zwischen 4 und 7 Grad zu erwarten.“