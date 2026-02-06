Bauernhofbrand in Kapfenberg – Feuerwehrfahrzeug verunfallt auf Anfahrt

Großeinsatz am Donnerstagabend in Kapfenberg-Hafendorf: Ein Wirtschaftsgebäude stand in Flammen, die Zufahrt war schwierig. Trotz eines Unfalls mit einem Feuerwehrfahrzeug und erschwerter Bedingungen gab es keine Verletzten.

Ein Feuerwehrfahrzeug kam auf der Anfahrt über einen matschigen Forstweg von der Fahrbahn ab.

Kurz vor 19 Uhr, genauer um 18.49 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren zu einem Wirtschaftsgebäudebrand im Bereich Buchmoar in Kapfenberg-Deuchendorf (Steiermark) alarmiert. Laut erster Meldung bestand der Verdacht, dass sich noch Tiere im Stall befinden könnten. Diese Sorge bestätigte sich jedoch nicht. „Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Brand zu Schaden“, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Bruck an der Mur mit. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits teilweise in Brand.

Rasches Eingreifen verhindert Schlimmeres

Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude sowie ein Nebengebäude verhindert werden. Damit wurden größere Folgeschäden abgewendet. Auch die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere im Wirtschaftsgebäude befanden. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

©BFV Bruck an der Mur | Mehrere Feuerwehren standen am Donnerstagabend bei einem Bauernhofbrand in Kapfenberg im Einsatz.

Schwierige Anfahrt erschwert Löscharbeiten

Besonders herausfordernd war die Anfahrt zur Einsatzstelle. Diese war nur über einen matschigen Forstweg möglich, der ausschließlich mit Schneeketten befahrbar war. In der Anfangsphase führte das zu einer eingeschränkten Wasserversorgung am Brandobjekt. Deshalb wurden zusätzlich die Feuerwehren Göritz-Pogier und St. Marein im Mürztal nachalarmiert. In weiterer Folge konnte die Löschwasserversorgung über eine Zubringleitung sichergestellt werden.

Feuerwehrfahrzeug kam von Fahrbahn ab

Auf dem Weg zum Einsatz kam es zu einem Zwischenfall: Das erstanrückende Fahrzeug der Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf kam mit fünf Einsatzkräften von der Fahrbahn ab, prallte beifahrerseitig gegen einen Baum und blieb seitlich liegen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Mannschaft konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde zur Betreuung ins Feuerwehrhaus gebracht.

Einsatz mit großem Kräfteaufgebot

Insgesamt standen rund 90 Einsatzkräfte mit 20 Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz, unterstützt von Polizei, Rettungsdienst und der Feldküche des Roten Kreuzes. Auch Bürgermeister Matthäus Bachernegg sowie Bereichs- und Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Um letzte Glutnester zu löschen, wurden laufend Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt. Teile des Dachs und des Gebäudeinneren mussten entfernt werden, bis schließlich „Brand aus“ gegeben werden konnte. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.