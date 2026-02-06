Auf der A2: Lkw ging auf der Pack in Flammen auf

Flammen auf der A2 im Bezirk Voitsberg: Donnerstagnacht geriet ein Lkw in Vollbrand. Rund 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Südautobahn war gesperrt. Der Lenker hatte Glück, er blieb unverletzt.

Der Lkw stand auf der A2 bei der Pack in Vollbrand. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Gegen 21.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Notruf ein: Auf der A2 Südautobahn, Fahrtrichtung Klagenfurt, soll ein Lkw brennen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Zugfahrzeug schon in Vollbrand. Doch der 54-jährige Lenker reagierte geistesgegenwärtig. Er konnte die Fahrerkabine noch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde er dabei nicht. Der Brand griff jedoch rasch um sich, ein Löschen war erst nach umfangreichen Maßnahmen möglich. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, das Zugfahrzeug brannte vollständig aus.

© Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist | Große Rauchentwicklung auf der A2: Das Zugfahrzeug brannte vollständig aus, der Lenker blieb unverletzt.

Großer Feuerwehreinsatz auf der A2

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit rund 70 Einsatzkräften an. Mehrere Fahrzeuge standen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauerten längere Zeit an, da das Feuer das gesamte Zugfahrzeug erfasst hatte. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte verlief reibungslos.

Autobahn eine Stunde gesperrt

Für die Dauer des Einsatzes musste die A2 Südautobahn komplett gesperrt werden. „Die Südautobahn war für die Dauer des Einsatzes für rund eine Stunde gesperrt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten und der Sicherung der Fahrbahn konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

