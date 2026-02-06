Bis zu 300 Euro sparen: Energie Steiermark senkt Strompreis

Gute Nachrichten für Haushalte in der Steiermark: Die Energie Steiermark senkt mit 1. Juni den Strompreis erneut. Nach der großen Reduktion im Herbst spart sich ein durchschnittlicher Haushalt jetzt rund 300 Euro pro Jahr.

Nach einer kräftigen Senkung um 25 Prozent im vergangenen September folgt nun der nächste Schritt: Mit 1. Juni reduziert die Energie Steiermark den Strompreis erneut – diesmal um weitere 17 Prozent. Damit wurde der Strompreis innerhalb eines Jahres gleich zwei Mal deutlich gesenkt. Möglich macht das ein insgesamt günstigeres Marktumfeld. Für viele Haushalte bedeutet das eine spürbare Entlastung im Alltag.

Rund 300 Euro weniger pro Jahr

Konkret liegt der neue Strompreis bei 11,4 Cent pro Kilowattstunde netto. Laut Energie Steiermark spart sich ein durchschnittlicher Haushalt damit im Vergleich zu 2025 rund 300 Euro pro Jahr. Besonders wichtig für Kundinnen und Kunden: Eine aktive Zustimmung ist nicht mehr nötig. Durch neue Allgemeine Geschäftsbedingungen wird die Preissenkung automatisch wirksam.

Gilt für alle Kunden

Der neue Tarif gilt für alle rund 300.000 Bestandskunden ebenso wie für Neukunden. Sondermodelle oder Ausnahmen gibt es keine. „Mit dieser weiteren Reduktion des Energie-Preises leisten wir einen konkreten und deutlich spürbaren Beitrag zur Kosten-Entlastung heimischer Haushalte“, sagen die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi. Gleichzeitig betonen sie: „Wir haben uns ganz bewusst für eine unkomplizierte und einfach verständliche Umsetzung entschlossen.“

©Energie Steiermark / Alex Krischner Vorstand der Energie Steiermark Martin Graf und Werner Ressi

Position am Strommarkt

Die Energie Steiermark zählt derzeit zu den attraktivsten Landesenergie-Unternehmen Österreichs. Im vergangenen Jahr wechselte laut Unternehmen jeder sechste Wechselkunde in Österreich zur Energie Steiermark. Gründe dafür seien unter anderem die starke regionale Präsenz und das mehrfach ausgezeichnete Kundenservice. Auch die Wettbewerbsposition sei laut Vorstand „überaus gut“.

Herausforderung und Auftrag zugleich

Trotz der Preissenkung bleibt die Situation herausfordernd. Rund 90 Prozent des Stroms müssen zugekauft werden. Die Senkung sei daher „eine besondere Herausforderung“, so Graf und Ressi. Gleichzeitig sehen sie darin einen klaren Auftrag, eigene Erzeugungsprojekte in den Bereichen Wasserkraft, Wind und Sonne noch rascher umzusetzen. Positiv hervorgehoben wurde die rasche Weitergabe von Marktvorteilen an Kundinnen und Kunden auch vom Landesrechnungshof.