Kuss am Mci-Parkplatz: Elf Monate später flattert Strafe ins Haus

Ein nächtlicher Halt beim McDonalds in Feldkirchen bei Graz endet für einen Grazer mit einer bösen Überraschung. Fast ein Jahr nach dem Besuch liegt plötzlich eine Parkstrafe im Postkasten. Der Fall sorgt für Ärger und Fragen.

Ein kurzer Stopp beim Mäci in Feldkirchen, ein Gespräch im Auto und elf Monate später flattert plötzlich eine 65-Euro-Rechnung ins Haus. So wurde ein Abend für einen Grazer teuer.

Ein kurzer Stopp beim Mäci in Feldkirchen, ein Gespräch im Auto und elf Monate später flattert plötzlich eine 65-Euro-Rechnung ins Haus. So wurde ein Abend für einen Grazer teuer.

Es sollte ein entspannter Ausklang eines langen Tages werden. Sebastian K. aus Graz war mit einer Freundin unterwegs, nach einem größeren Ausflug wollten die beiden gegen 23 Uhr noch kurz Pause machen. Auf dem Weg lag der McDonalds in Feldkirchen bei Graz – ein schneller Halt, Kaffee, Süßspeisen, kurz durchschnaufen. Doch fast elf Monate später wird genau dieser Abend wieder aktuell. Wie Heute.at berichtet, meldet sich der Grazer nun verärgert zu Wort: „Der Vorfall liegt elf Monate zurück, jetzt erst melden die sich mit der Strafe!“ Der Grund für den Ärger flatterte per Post ins Haus.

Gespräch statt Heimfahrt

Nach dem Besuch im Restaurant blieben die beiden noch eine Zeit lang am Parkplatz. Als das Lokal zusperrte, setzten sie sich ins Auto und führten ihr Gespräch fort. Der Austausch wurde im Laufe des Abends immer persönlicher, schließlich kam es auch zu einem Kuss. An eine sofortige Heimfahrt dachten sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Dass genau dieser Moment Monate später noch Folgen haben würde, war für sie nicht absehbar.

65 Euro wegen Überschreitung

Rund elf Monate nach dem Abend erhält Sebastian K. ein Schreiben des Unternehmens Park & Control. Darin wird ihm vorgeworfen, die am Parkplatz erlaubte Höchstparkdauer überschritten zu haben. Laut den Aufzeichnungen des Unternehmens wurden sowohl Einfahrt als auch Ausfahrt minutengenau erfasst. Für den Aufenthalt soll er nun 65 Euro bezahlen. Besonders stößt ihm dabei auf, dass die Überschreitung mehr als eine Stunde betragen haben soll – zu dem Zeitpunkt, war das Restaurant bereits geschlossen.

McDonalds erklärt Parküberwachung

Warum der Parkplatz überhaupt überwacht wird, erklärt die McDonalds-Zentrale auf Nachfrage von Heute.at. Die Maßnahme sei eingeführt worden, um langfristiges Abstellen von Fahrzeugen zu verhindern. Gleichzeitig wird betont, dass man keine zahlenden Gäste bestrafen wolle. Wer nachweisen kann, dass er tatsächlich im Restaurant konsumiert hat – etwa mit einem Kassazettel oder einem Zahlungsbeleg – hat die Möglichkeit, die Parkstrafe stornieren zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert