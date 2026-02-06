Nach OP-Absagen in der Steiermark: Ersatztermine binnen 6 bis 8 Wochen

Nach abgesagten Operationen am LKH Bad Aussee gibt es rasch Entwarnung: Patienten werden innerhalb von sechs bis acht Wochen an anderen steirischen Standorten operiert. Das Orthopädie-Netzwerk stellt die Versorgung sicher.

Deine OP wurde abgesagt? In der Steiermark gibt es jetzt rasch neue Termine und mehrere Ausweichmöglichkeiten.

Am LKH Rottenmann-Bad Aussee, Standort Bad Aussee (Steiermark), mussten geplante Operationstermine aufgrund einer dringend erforderlichen Dienstanweisung abgesagt werden, 5 Minuten berichtete. Für die betroffenen Patienten gibt es nun eine klare Perspektive. Die KAGes hat angekündigt, dass alle abgesagten Eingriffe innerhalb von sechs bis acht Wochen an anderen Standorten übernommen werden. Möglich macht das das gesamtsteirische Orthopädie-Netzwerk.

Welche Eingriffe wo stattfinden

Insgesamt waren 31 geplante Operationen betroffen. Acht davon sind Arthroskopien, die weiterhin direkt am Standort Bad Aussee durchgeführt werden. Die übrigen 23 Operationen werden, je nach Wunsch der Patienten, entweder am Orthopädischen Zentrum des LKH Murtal, Standort Stolzalpe, oder in der Klinik der Diakonissen Schladming durchgeführt. Damit bleibt für viele Betroffene eine Wahlmöglichkeit erhalten.

Unterstützung aus Stolzalpe und Schladming

Ein Großteil der Operationen wird am LKH Murtal, Standort Stolzalpe, übernommen. Dort werden die Patientinnen aktiv kontaktiert, um die Eingriffe für die kommenden sechs bis acht Wochen zu koordinieren. „Am LKH Murtal, Standort Stolzalpe übernehmen wir einen Großteil der geplanten orthopädischen Operationen des LKH Rottenmann – Bad Aussee“, erklärt Prim.a Priv.-Doz.in DDr.in Nina Hörlesberger. Wichtig für Patienten vor Ort: „Auf die bereits geplanten Eingriffe des Standortes Stolzalpe hat das keine Auswirkung!“

Fokus auf Patientenversorgung

Auch die Klinik der Diakonissen Schladming hat ihre Unterstützung zugesagt und ist bereit, gegebenenfalls noch offene Operationen zu übernehmen. Laut Direktorium des LKH Rottenmann-Bad Aussee steht dabei vor allem eines im Mittelpunkt. „Im Sinne der Patienten konnte hiermit eine gute und rasche Lösung gefunden werden“, heißt es abschließend. Damit soll trotz der Absagen eine durchgehende und verlässliche Versorgung in der Region sichergestellt bleiben.