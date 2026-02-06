Berlin Fashionweek: Steirische Designerin, Wirbel um umstrittenes Kleid

Gerade ist sie zu Ende gegangen, die Fashionweek F/W 2026 Saison in Berlin. Eines der Highlights war dabei die FWA Fashionweek Berlin Veranstaltung, ein offiziell von der FWA lizensierter Side-Event. Bei diesem Event gab es mehr als genug Österreich-Bezug, denn die veranstaltende Agentur „1st Place Models“ gehört dem gebürtigen Österreicher Dominik Wachta. Die Veranstaltung fand im alten Postwerk Berlin-Tegel statt. Über die Event-Location war eine eiserne Brücke gebaut, die in die Modeshows integriert wurde. Für viele Besucher vor Ort war das „großes Kino“.

Verbanntes Kleid sorgte für „Skandal-Moment“

Einen kleinen Skandal-Moment gab es bei der Präsentation des „3 Religionen“ Kleides von Paulinas friends, dem Berliner Label: Das Kleid lieferte eine große Kontroverse bei der Fashionweek in Baku, durfte hier aber explizit gezeigt werden, nachdem es in Baku verbannt wurde. Unter dem Titel „Art meets Fashion“ wurde der von 1st Place Models organisierte Abend zu einer interdisziplinären Plattform, auf der Design, Musik und künstlerischer Ausdruck miteinander verschmolzen. Das Event verstand Mode nicht nur als tragbares Objekt, sondern als künstlerisches Statement. Materialien, Silhouetten und Inszenierung wurden zu Ausdrucksformen persönlicher und kultureller Erzählungen.

Designerinnen und Models im Berliner Rampenlicht

Die präsentierten Kollektionen spiegelten die Vielfalt dieses Ansatzes wider: Paulina Tsvetanova (Paulina’s Friends Fashion aus Berlin), Anna Egger-Piskernik (Unt!tled wearable Rt aus Baden bei Wien bzw. Klagenfurt), Nikola Baumgartner (Atelier Nikola Baumgartner aus St.Georgen Ybbsfelde), Christa Franz (christA franZ/aus St. Ulrich im Greith, Doris Berger (Massschneiderei Rosengarten aus Guntramsdorf), Lena Buhl (Schneidermeisterin aus Saalfelden), Arin Mustafa (Nexus of the Elegance aus Wien), Kathrin Schlager (Die Schneiderin Gastein aus Bad Hofgastein) und Emanuel Alves-Pons (Canary Power aus Teneriffa) zeigten Arbeiten, die zwischen Avantgarde, tragbarer Kunst, klassischer Couture und zeitgenössischer Maßarbeit angesiedelt waren.

Musikalischer Umrahmung

Der künstlerische Rahmen wurde durch weitere Beiträge ergänzt: DJ F1nder, bekannt unter anderem als Deejay der Abschlussparty bei der London Fashionweek, prägte mit seinem musikalischen Konzept die Atmosphäre des Abends. Ein weiteres Highlight war die Präsentation der CD „May the bass be with you“ von DJ Dominik Wachta & Friends, die den Kunst- und Musikdialog des Events erweiterte. Modelmanager Dominik Wachta, der hinter diesem Deejay Projekt steht, stieg übrigens gerade in den Austria Top 30 Deejay Charts mit zwei seiner Songs neu ein, zuvor hatte er schon Charts-Spitzenpositionen in Deutschland, Österreich und Norwegen inne. Mit Mister Agua (Lukas Wlasto) erhielt der Abend zudem eine zusätzliche performative und visuelle Dimension.