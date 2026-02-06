Steinschlag: Steirische Straße gesperrt

Nach einem Steinschlag ist der Sebald-Pögl-Weg in Bruck an der Mur aktuell gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, die Aufräumarbeiten laufen.

„Aufgrund eines Steinschlags ist der Sebald-Pögl-Weg derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über die Tragösser Straße und die Laminggasse ist eingerichtet“, informiert die Stadt Bruck an der Mur am Freitag in einem Posting. Weiter heißt es darin: „Die Aufräumarbeiten sind im Gange.“