Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadt Bruck an der Mur
Bild auf 5min.at zeigt Steine auf eine Straße.
Der Sebald-Pögl-Weg in Bruck an der Mur ist aktuell gesperrt.
Bruck an der Mur
06/02/2026
Sebald-Pögl-Weg

Steinschlag: Steirische Straße gesperrt

Nach einem Steinschlag ist der Sebald-Pögl-Weg in Bruck an der Mur aktuell gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, die Aufräumarbeiten laufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

„Aufgrund eines Steinschlags ist der Sebald-Pögl-Weg derzeit in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über die Tragösser Straße und die Laminggasse ist eingerichtet“, informiert die Stadt Bruck an der Mur am Freitag in einem Posting. Weiter heißt es darin: „Die Aufräumarbeiten sind im Gange.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: