/ ©Feuerwehr Eisenerz
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Unfall.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Vormittag in Eisenerz.
Leoben
06/02/2026
Unfall

Autos kollidierten: Einsatzkräfte rückten aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Eisenerz und Hieflau sowie die Rettung und Polizei rückten am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz wurde am heutigen Freitag, dem 6. Februar um kurz vor 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Laut ersten Informationen war eine Person eingeklemmt, wie der Feuerwehr bei der Alarmierung mitgeteilt wurde. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass keine Person eingeklemmt war. Die betroffenen Personen wurden bereits durch das Rote Kreuz versorgt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz, welche die Unfallstelle bzw. die Fahrbahn zu säuberte sowie ausgelaufene Betriebsmittel band. Um 11.15 konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden und ins Rüsthaus zurückkehren.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Unfall.
©Feuerwehr Eisenerz
