Unfall auf 28-Meter-Schanze: Bub (11) bei Training schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, dem 6. Februar 2026, kam es bei einem Training auf einer Sprungschanze in Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) zu einem schweren Unfall. Ein 11-Jähriger wurde schwer verletzt

Gegen 16.45 Uhr fand auf einer präparierten Sprungschanze ein Training mehrerer Vereine statt. Dabei kam ein 11-jähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Liezen im Zuge eines Sprungversuchs auf einer etwa 28 Meter-Schanze aufgrund eines Technikfehlers schwer zu Sturz. Der Jugendliche wurde umgehend von anwesenden Ersthelfern sowie einem Notarztteam medizinisch erstversorgt. Aufgrund einer erlittenen Kopfverletzung wurde der 11-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die Erhebungen zum Unfallhergang wurden von der Alpinpolizei durchgeführt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.