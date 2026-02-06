„Hunde werden zum Sterben ausgesetzt“: Grazer Verein plant Tierheim in Bosnien

Seit Jahren retten sie Hunde von Straßen in Bosnien, doch der Platz fehlt. Jetzt wagt „Ein Herz für Hunde“ den größten Schritt seiner Geschichte: ein eigenes Tierheim, das hunderten Tieren das Leben retten soll.

Der Verein „Ein Herz für Hunde“ wurde 2019 von dem steirischen Ehepaar Amra und Michael Midzan gegründet und ist in Bosnien im Einsatz für Straßenhunde und notleidende Tiere.

Der Verein „Ein Herz für Hunde“ wurde 2019 von dem steirischen Ehepaar Amra und Michael Midzan gegründet und ist in Bosnien im Einsatz für Straßenhunde und notleidende Tiere.

Seit 2019 sind Amra und Michael Midzan mit ihrem Verein „Ein Herz für Hunde“ in Bosnien im Einsatz. Dort, wo Straßenhunde zum Alltag gehören. Dort, wo Tiere auf der Straße oder auf dem Areal rund um die Mülldeponie bei Bihać ausgesetzt werden und oft sterben. Über 1.250 Hunde konnten in den vergangenen Jahren gerettet, medizinisch versorgt und in neue Familien vermittelt werden. Doch trotz aller Hilfe bleibt ein Problem: Es fehlt Platz. „Wir füttern, wir versorgen, wir retten einzelne. Aber wir wissen bei fast jedem Einsatz, dass Hunde zurückbleiben, die wir heute nicht mitnehmen können“, sagt Michael Midzan. „Nicht, weil wir sie nicht wollen, sondern es sind fehlende Kapazitäten um sie unterzubringen.“ Genau das soll sich jetzt ändern.

In Bihać soll nun eigenes Tierheim entstehen

Der Verein hat in der Region Bihać ein rund 17.000 Quadratmeter großes, bereits genehmigtes Areal gefunden, auf dem erstmals ein großes, eigenes Tierheim entstehen soll. Bis jetzt arbeitet „Ein Herz für Hunde“ mit provisorischen, privat unterstützten Unterbringungsmöglichkeiten wo aktuell mehr ls 150 gerettet Hunde leben. Das neue Projekt soll erstmals ermöglichen, systematisch und in größerem Ausmaß Hunde von der Straße und von der Mülldeponie zu holen und Sie vor dem schien Tod zu bewahren. Alle behördlichen Genehmigungen für Tierhaltung und Umbau liegen bereits vor und auch Wasser und Strom ist bereits verfügbar.

©Ein Herz für Hunde | Tierschutzverein „Ein Herz für Hunde“ plant großes Tierheim in Bosnien. ©Ein Herz für Hunde ©Ein Herz für Hunde

Verein bittet um finanzielle Unterstützung

Der Kaufpreis für das Gelände und die zwei Gebäude die bereits am Grundstück stehen beträgt 100.000 Euro. Um diesen ersten Schritt zu ermöglichen, hat der Verein eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet. Für den späteren Umbau werden weitere Mittel notwendig sein. „Wer unsere Fütterungen auf der Mülldeponie kennt, weiß, wie schlimm die Situation dort ist. Dort werden Hunde zum Sterben ausgesetzt. Dieses Tierheim ist die Chance, das endlich zu ändern“, so Midzan. Der Verein dokumentiert seine Arbeit seit Jahren täglich über soziale Medien und gibt Einblick in Rettungen, medizinische Hilfe, aber auch in die Realität auf der Straße.

Spendenkonto Ein Herz für Hunde

IBAN: AT49 4477 0166 7220 0000

BIC: VBOEATWWGRA

Paypal:

spende@einherzfuerhunde.com