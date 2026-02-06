Trüber Start, milder Ausklang: Samstag bringt bis zu 9 Grad

Der Samstag beginnt grau und teils nebelig, im Norden sind noch einzelne Regen- und Schneeregenschauer möglich. Tagsüber lockern die Wolken auf, zeitweise zeigt sich die Sonne bei bis zu 9 Grad.

„Der Samstag startet überwiegend bewölkt, nach Südosten zu ist es oft auch nebelig. Am Vormittag gehen im Norden noch ein paar Regen- oder Schneeregenschauer nieder, tagsüber lösen sich Wolken und Nebel zunehmend auf und bei weitgehend trockenen Verhältnissen scheint dann zeitweise die Sonne“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es von den Experten: „Nach Frühtemperaturen zwischen -2 und 2 Grad liegen die Höchstwerte bei milden 6 bis 9 Grad.“