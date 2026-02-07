Klare Entscheidung: Abl als Landesvorsitzender gewählt

„Wenn das Leben härter wird, dann landet dieser Druck letztlich bei uns vor Ort in den Städten und Gemeinden. Denn die Bevölkerung erwartet sich zu Recht, dass die Politik Lösungen für ihre Probleme liefert. Dafür müssen wir in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit dort sparen, wo es nötig ist, und dort investieren, wo es sinnvoll ist“, sagt Abl. Als Stellvertreter wurden ebenfalls mit 100 Prozent Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) aus Voitsberg und Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ) aus Judenburg gewählt.

©Patrick Neves Mario Abl wurde als Vorsitzender des GVV gewählt.

„Es braucht dringend ein Gemeindepaket“

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher gratuliert Abl zur Wiederwahl und unterstreicht die Bedeutung der kommunalen Politik: „Bürgermeister sind beinahe rund um die Uhr im Einsatz, um dafür zu sorgen, dass die Bürger vor Ort alles vorfinden, was man für ein gutes Leben braucht. Sie leisten damit einen unschätzbaren Beitrag für das steirische Miteinander. Allerdings wurden den Kommunen in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übertragen, ohne dafür die nötige finanzielle Unterstützung zu bekommen. Darum braucht es dringend ein steirisches Gemeindepaket – denn wenn den Gemeinden das Geld ausgeht, wird die Lebensrealität der Steirer schlechter.“