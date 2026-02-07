Grüne kämpfen für Frauen: Gewalt stoppen, Lohnlücke schließen
Nach den tragischen Femiziden in der Steiermark will sich die Regierung nun für mehr Gewaltprävention und Sicherheit von Frauen einsetzen und stellt konkrete Forderungen.
Die steirischen Grünen setzen ihre frauenpolitischen Schwerpunkte fort und veranstalten nach der Jänner-Landtagssitzung eine Aktuelle Stunde zum Thema Gewalt an Frauen.
„Alle Parteien haben sich zuletzt für einen besseren Schutz von Frauen ausgesprochen. Schöne Worte reichen aber nicht: Es braucht jetzt konkrete Maßnahmen, damit Frauen nicht mehr Opfer von Gewalt und Diskriminierung werden“, so Klubobfrau Sandra Krautwaschl (Grüne).
Mehr Gewaltschutz in der Steiermark
Dabei zielen die Maßnahmen für Frauen auf mehr Sicherheit, Chancengerechtigkeit und gleiche Bezahlung ab. Oberste Priorität hat der Gewaltschutz. „Jede dritte Frau ist im Lauf ihres Lebens von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Es handelt sich also um alles andere als ein Randthema“, betont Krautwaschl. Alle Parteien wollen sich für mehr Gewaltschutz einsetzen, aber die Grünen wollen mit konkreten Initiativen spürbare Verbesserungen erreichen.
„Gleichstellung soll selbstverständlich sein“
Gleichstellung soll nicht nur auf dem Papier existieren, sondern für alle Frauen und Mädchen selbstverständlich sein. „Es geht darum, Gewalt zu verhindern. Statt härtere Strafen zu fordern, nachdem wieder etwas Fürchterliches passiert ist, müssen die Gesetze so gestaltet werden, dass sie präventiv wirken und verhindern, dass es überhaupt zu Gewalt kommt“, sagt Klubobfrau Krautwaschl.
Prävention und Gewaltschutz müssen frühzeitig, umfassend und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen:
Verschärfung des Sexualstrafrechts
In den letzten Wochen sind in der Steiermark innerhalb von kurzer Zeit zwei Frauen von ihren Partnern getötet und im Wald verscharrt worden. „Femizide stehen an der Spitze einer Pyramide der Gewalt an Frauen. Diese beginnt im Kleinen, Alltäglichen – etwa bei verbaler Belästigung“, betont die Grüne Frauensprecherin, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche. In zwei Anträgen wird der Landtag erneut aufgefordert, sich für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts auf Bundesebene auszusprechen: Der Grundsatz „Nur Ja heißt Ja“ muss im Strafgesetz verankert werden. Opfer eines Sexualdelikts sollen nicht mehr beweisen müssen, dass sie sich zuvor mit einem „Nein“ gewehrt haben. In 18 EU-Staaten gilt dieses Zustimmungsprinzip bereits.
Verbale Belästigung wie „Catcalling“
Zum anderen gehört schon verbaler Belästigung ein Riegel vorgeschoben. Denn „Catcalling“, also das Hinterherpfeifen oder das Hinterherrufen anzüglicher Kommentare im öffentlichen Raum sind kein Kompliment, sondern eine Machtdemonstration, die darauf abzielt, die betroffene Person zu belästigen, bloßzustellen und zu erniedrigen.
Einberufung des Gewaltschutzbeirats
Der 2019 eingerichtete Gewaltschutzbeirat, der als Beratungsgremium die Expertise von Fachleuten in die Landespolitik einbringen soll, hat in dieser Legislaturperiode noch kein einziges Mal getagt — aus Sicht der Grünen darf auf diesen wichtigen fachlichen Austausch nicht länger verzichtet werden. In einem Antrag wird gefordert, dass der Gewaltschutzbeirat möglichst bald einberufen wird, um über die aktuellen Entwicklungen zu beraten und Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen.
Rücknahme von Kürzungen bei Gewaltprävention und Jugendarbeit
Gewaltschutz bedeutet nicht nur den Schutz von Frauen in einer akuten Krisensituation. In diesem Bereich ist die Steiermark vorbildlich und verfügt über ein gutes Netz an Frauenhäusern, Kinderschutz- und Gewaltschutzzentren. Damit es gar nicht erst zu Gewalt kommt, muss die Präventionsarbeit ausgebaut werden. Die Landesregierung hat jedoch die Förderungen für zahlreiche Projekte im Bereich Prävention und Jugendarbeit gestrichen. (Antidiskriminierungsstelle mit der Ban-Hate-App, Präventionsprojekte, Jugendzentren etc.) In diesen wichtigen Bereichen darf nicht gekürzt werden: Die Grünen sprechen sich für eine Rücknahme der Förderkürzungen aus.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Eine gerechte Bezahlung ist nicht nur eine Frage der Gleichstellung, sondern oft auch ausschlaggebend dafür, dass sich eine Frau aus einer Gewaltbeziehung lösen kann. Finanzielle Unabhängigkeit ist essentiell, damit diese Entscheidung überhaupt getroffen werden kann.
„Equal Pay Day“
Der „Equal Pay Day“ fällt heuer in der Steiermark auf den 23. Februar, d.h. Frauen arbeiten von Beginn des Jahres bis zu diesem Tag gratis, wenn man ihr durchschnittliches Jahreseinkommen mit dem von Männern vergleicht. Das sind 54 Tage. Frauen verdienen in der Steiermark um 14,9 Prozent weniger, auf Basis Vollzeit. Langjährige Forderungen der Grünen, um die Lohnlücke zu verringern: Lohntransparenz und verpflichtende Einkommensberichte auch für kleinere Unternehmen.
Rücknahme von Kürzungen in der Sozialpolitik
Von den Kürzungen der Landesregierung bei Sozialunterstützung, Wohnunterstützung und Heizkostenzuschuss sind überdurchschnittlich oft Frauen und Alleinerzieherinnen betroffen. Gleichzeitig sind es vor allem diese Gruppen, die armutsgefährdet sind. Wer hier kürzt, nimmt prekäre Lebenssituationen für Frauen und Kinder in Kauf. Um ein selbstbestimmtes, vom Partner unabhängiges Leben für Frauen zu gewährleisten, müssen die Kürzungen im Sozialbereich zurückgenommen werden.
Graz als Vorbild
Die Landeshauptstadt Graz zeigt, welchen Unterschied es macht, wenn drei Frauen an der Spitze stehen. Gleichstellung ist in allen Bereichen ein wichtiger Punkt und fließt, wie etwa bei der Stadtplanung, als selbstverständlich ein. Auch in der Förderpolitik zeigt sich diese Prioritätensetzung. Zum Beispiel, als die Landesregierung die Förderung für die Antidiskriminierungsstelle kurzerhand gestrichen hat, ist die Stadt eingesprungen. „Dass die Stadtregierung hier ausgeholfen hat, damit die Antidiskriminierungsstelle ihre wichtige Arbeit fortsetzen kann, war uns besonders wichtig. Allerdings kann die Stadt nicht immer einspringen“, erklärt die Grazer Frauensprecherin und Gemeinderätin Anna Slama (Grüne).
Sexualisierte, durch KI erstellte Bilder sollen verboten werden
„Hass und Falschmeldungen werden leider immer mehr, die Ban-Hate-App leistet hier wichtige Unterstützung für Betroffene.“ Ein brandaktuelles Thema verfolgen die Grazer Grünen aktuell im Gemeinderat: Sexualisierte, durch KI erstellte Bilder sollen verboten werden. Eine entsprechende Petition dazu wird kommende Woche eingebracht.