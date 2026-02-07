Grüne kämpfen für Frauen: Gewalt stoppen, Lohnlücke schließen

Verschärfung des Sexualstrafrechts

In den letzten Wochen sind in der Steiermark innerhalb von kurzer Zeit zwei Frauen von ihren Partnern getötet und im Wald verscharrt worden. „Femizide stehen an der Spitze einer Pyramide der Gewalt an Frauen. Diese beginnt im Kleinen, Alltäglichen – etwa bei verbaler Belästigung“, betont die Grüne Frauensprecherin, Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche. In zwei Anträgen wird der Landtag erneut aufgefordert, sich für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts auf Bundesebene auszusprechen: Der Grundsatz „Nur Ja heißt Ja“ muss im Strafgesetz verankert werden. Opfer eines Sexualdelikts sollen nicht mehr beweisen müssen, dass sie sich zuvor mit einem „Nein“ gewehrt haben. In 18 EU-Staaten gilt dieses Zustimmungsprinzip bereits.

Verbale Belästigung wie „Catcalling“

Zum anderen gehört schon verbaler Belästigung ein Riegel vorgeschoben. Denn „Catcalling“, also das Hinterherpfeifen oder das Hinterherrufen anzüglicher Kommentare im öffentlichen Raum sind kein Kompliment, sondern eine Machtdemonstration, die darauf abzielt, die betroffene Person zu belästigen, bloßzustellen und zu erniedrigen.

Einberufung des Gewaltschutzbeirats

Der 2019 eingerichtete Gewaltschutzbeirat, der als Beratungsgremium die Expertise von Fachleuten in die Landespolitik einbringen soll, hat in dieser Legislaturperiode noch kein einziges Mal getagt — aus Sicht der Grünen darf auf diesen wichtigen fachlichen Austausch nicht länger verzichtet werden. In einem Antrag wird gefordert, dass der Gewaltschutzbeirat möglichst bald einberufen wird, um über die aktuellen Entwicklungen zu beraten und Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen.

Rücknahme von Kürzungen bei Gewaltprävention und Jugendarbeit

Gewaltschutz bedeutet nicht nur den Schutz von Frauen in einer akuten Krisensituation. In diesem Bereich ist die Steiermark vorbildlich und verfügt über ein gutes Netz an Frauenhäusern, Kinderschutz- und Gewaltschutzzentren. Damit es gar nicht erst zu Gewalt kommt, muss die Präventionsarbeit ausgebaut werden. Die Landesregierung hat jedoch die Förderungen für zahlreiche Projekte im Bereich Prävention und Jugendarbeit gestrichen. (Antidiskriminierungsstelle mit der Ban-Hate-App, Präventionsprojekte, Jugendzentren etc.) In diesen wichtigen Bereichen darf nicht gekürzt werden: Die Grünen sprechen sich für eine Rücknahme der Förderkürzungen aus.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Eine gerechte Bezahlung ist nicht nur eine Frage der Gleichstellung, sondern oft auch ausschlaggebend dafür, dass sich eine Frau aus einer Gewaltbeziehung lösen kann. Finanzielle Unabhängigkeit ist essentiell, damit diese Entscheidung überhaupt getroffen werden kann.

„Equal Pay Day“

Der „Equal Pay Day“ fällt heuer in der Steiermark auf den 23. Februar, d.h. Frauen arbeiten von Beginn des Jahres bis zu diesem Tag gratis, wenn man ihr durchschnittliches Jahreseinkommen mit dem von Männern vergleicht. Das sind 54 Tage. Frauen verdienen in der Steiermark um 14,9 Prozent weniger, auf Basis Vollzeit. Langjährige Forderungen der Grünen, um die Lohnlücke zu verringern: Lohntransparenz und verpflichtende Einkommensberichte auch für kleinere Unternehmen.

Rücknahme von Kürzungen in der Sozialpolitik

Von den Kürzungen der Landesregierung bei Sozialunterstützung, Wohnunterstützung und Heizkostenzuschuss sind überdurchschnittlich oft Frauen und Alleinerzieherinnen betroffen. Gleichzeitig sind es vor allem diese Gruppen, die armutsgefährdet sind. Wer hier kürzt, nimmt prekäre Lebenssituationen für Frauen und Kinder in Kauf. Um ein selbstbestimmtes, vom Partner unabhängiges Leben für Frauen zu gewährleisten, müssen die Kürzungen im Sozialbereich zurückgenommen werden.