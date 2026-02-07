Steiermark: „Masterplan Pflege“ sorgt vor Pflegedemo für Aufruhr

In der Steiermark soll ein neuer Plan umgesetzt werden, um Pflegekräfte zu entlasten. Doch das sorgt vor allem für skeptische Reaktionen.

Die Steiermark will den „Masterplan Pflege“ starten. Ziel ist es, die Versorgung langfristig zu sichern und Pflegekräfte zu entlasten. In den kommenden Monaten sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Mehr dazu hier: Steiermark startet „Masterplan Pflege“. Das sorgt natürlich auch für viel Aufruhr.

„Masterplan Pflege“ vor Demo verkündet

So hat etwa die KPÖ erst vor wenigen Tagen mit Nachdruck vor einer drohenden Verschlechterung des Pflegeschlüssels gewarnt. Deshalb soll am Samstag eine große Pflegedemo stattfinden, bei der Pflegekräfte, Angehörige und Unterstützer ihrem Ärger über den angekündigten Kürzungskurs Ausdruck verleihen. Außerdem soll ein klares Zeichen gegen Einschnitte in der Pflege gesetzt werden. Dann wurde der sogenannte „Masterplan Pflege“ einen Tag vorher angekündigt. „Was auf den ersten Blick positiv klingen mag, wirkt bei genauerem Hinsehen wie der Versuch, sich aus der Affäre zu ziehen und konkrete Entscheidungen hinauszuzögern“, heißt es in einer Aussendung der KPÖ.

„Darum kämpfen wir gemeinsam mit den Pflegekräften weiter“

Landeshauptmann Kunasek (FPÖ) hat bislang keine Stellungnahme abgegeben, und FPÖ-Klubobmann Triller soll versuchen, die geplanten Kürzungen zu relativieren. Gleichzeitig hält ÖVP-Landesrat Kornhäusl weiterhin an der Aussage fest, dass es „keine Denkverbote“ geben dürfe, und schließt eine Senkung des Pflegepersonalschlüssels damit nach wie vor nicht eindeutig aus. „Dass die Landesregierung jetzt kalte Füße bekommt, zeigt: Der Druck wirkt! Was das Wort von FPÖ und ÖVP aber letztlich wert ist, haben wir bei den Spitälern gesehen. Darum kämpfen wir gemeinsam mit den Pflegekräften weiter, bis konkrete Verbesserungen beschlossen sind!“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

©KPÖ/KK Claudia Klimt-Weithaler setzt sich für die Pflegekräfte ein.

Demonstration soll Signal deutlich verstärken

„Der gemeinsame Aufschrei von Pflegekräften, pflegebedürftigen Menschen und Angehörigen sowie der Druck, den wir in den letzten Wochen aufbauen konnten, zeigt erste Wirkung“, fügt KPÖ-Pflegestadtrat Robert Krotzer hinzu. „Wir haben immer gesagt, dass eine Verschlechterung des Pflegeschlüssels nur durch gemeinsamen Widerstand verhindert werden kann. Bei der Demonstration werden wir unser Signal an die Landesregierung deutlich verstärken!“

„Worte haben wir genug gehört – wir messen sie an ihren Taten“

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher zeigt sich hingegen erleichtert darüber, dass der steirische Pflegeschlüssel nicht verschlechtert werden soll. „Der öffentliche Druck hat Wirkung gezeigt – die Zusage der Landesregierung muss jetzt auch halten“, betont er. An den „Masterplan“ hat Lercher konkrete Erwartungen: „Wenn man das Thema Pflege ernst nimmt, müssen moderne Konzepte wie Gemeinnützigkeit im stationären Bereich, die Anstellung pflegender Angehöriger, moderne Pflegedokumentation, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildungsplätze Teil davon sein. Worte haben wir von der Landesregierung genug gehört – wir messen sie an ihren Taten.“