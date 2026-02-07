Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Friesach-Wörth
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall auf der A9.
Auf der A9 kam es zu einem Unfall.
Graz-Umgebung
07/02/2026
Unfall

Crash auf der A9: Auto und LKW kollidieren

Die Feuerwehr musste zu einem Unfall ausrücken. Ein Auto und ein LKW kollidierten, dabei wurde die Autofahrerin verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr Maria-Wörth gemeinsam mit der Feuerwehr Deutschfeistritz zu einem Unfall auf der A9 alarmiert. Nach dem Knoten Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) in Fahrtrichtung Süden kollidierten ein Auto und ein LKW miteinander. Die Autofahrerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom bereits anwesenden Roten Kreuz versorgt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehörten die Absicherung, der Brandschutz sowie das Freimachen der Straße.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall auf der A9.
©FF Friesach-Wörth
Auf der A9 kam es zu einem Unfall.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: