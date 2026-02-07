Crash auf der A9: Auto und LKW kollidieren

Am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr Maria-Wörth gemeinsam mit der Feuerwehr Deutschfeistritz zu einem Unfall auf der A9 alarmiert. Nach dem Knoten Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) in Fahrtrichtung Süden kollidierten ein Auto und ein LKW miteinander. Die Autofahrerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom bereits anwesenden Roten Kreuz versorgt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden. Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehörten die Absicherung, der Brandschutz sowie das Freimachen der Straße.

©FF Friesach-Wörth Auf der A9 kam es zu einem Unfall.