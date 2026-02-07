Ferienverkehr: Hier staut es sich in der Steiermark

Für einige Bundesländer in Österreich enden die Ferien, für andere wiederum war erst am vergangenen Freitag das Semester zu Ende. Und das sorgt natürlich für ordentlich Reiseverkehr. Seit dem späten Vormittag kommt es auch in der Steiermark zu dichtem Verkehr. Wie der ÖAMTC mitteilt, ist etwa die Ennstal Straße (B320) von Schladming bis Liezen betroffen. Es soll nur abschnittsweise und langsam vorangehen.