Kommt in der Steiermark bald der 10-Stunden-Arbeitstag für Lehrlinge?

In der Steiermark wird aktuell über einen 10-Stunden-Arbeitstag für Lehrlinge bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nachgedacht. Es gibt bereits einige Befürworter.

Gibt es bald einen 10-Stunden-Arbeitstag für Lehrlinge? Das sieht zumindest der Vorstoß der Landesparteiobfrau und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) vor. Sie möchte die Arbeitszeiten für Lehrlinge flexibiler gestalten. Künftig soll nämlich auch für Lehrlinge ein 10-Stunden-Arbeitstag möglich sein – und das bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Vor allem die steirischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten und Wirtschaftsbund-Vertreter Joachim Schnabel und Daniela Gmeinbauer sprechen sich klar dafür aus.

©Michaela Lorber Manuela Khom möchte die Arbeitszeit der Lehrlinge flexibler gestalten.

„Ein reales Problem aus der betrieblichen Praxis“

„Manuela Khom greift mit diesem Vorschlag ein reales Problem aus der betrieblichen Praxis auf“, erklärt Joachim Schnabel. „In vielen Unternehmen sind flexible Arbeitszeiten längst gelebter Alltag. Es ist schwer erklärbar, warum Lehrlinge davon grundsätzlich ausgenommen sein sollen, obwohl sie Teil der betrieblichen Abläufe sind.“ Schnabel betont, dass es dabei nicht um Mehrarbeit gehe, sondern um zeitgemäße Rahmenbedingungen: „Es geht um eine andere Verteilung der Arbeitszeit, nicht um eine Ausdehnung. Gerade in Branchen wie Handwerk, Gastronomie oder im Außendienst führt die derzeitige Regelung immer wieder zu unnötigen Unterbrechungen im Arbeitsalltag“

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Joachim Schnabel ist für eine Arbeitszeitanpassung bei Lehrlingen.

„Keine Mehrbelastung, sondern zeitgemäße Ausbildung“

Daniela Gmeinbauer unterstreicht vor allem den Ausbildungsaspekt des Vorschlags: „Viele junge Menschen wollen möglichst praxisnah lernen und Verantwortung übernehmen. Eine moderne Lehrausbildung muss darauf reagieren und darf nicht an starren Regelungen festhalten, die mit der Realität in den Betrieben wenig zu tun haben.“ Flexiblere Arbeitszeiten könnten für Lehrlinge eine echte Chance sein, so Gmeinbauer weiter: „Wenn sie verantwortungsvoll umgesetzt werden und klare Schutzregeln gelten, können sie zu mehr Praxisnähe, besseren Lernprozessen und höherer Motivation beitragen. Wichtig ist dabei: Es geht nicht um Mehrbelastung, sondern um zeitgemäße Ausbildung.“

©Stadt Graz/Fischer Auch Daniela Gmeinbauer ist für die ANpassung für die Lehrlinge.

Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz weiterentwickeln

Der Vorstoß von Manuela Khom sei sachlich, praxisnah und ausgewogen. „Jetzt ist die Arbeitsministerin gefordert, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz entsprechend weiterzuentwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist eine faire, leistungsorientierte und zukunftsfitte Lehrausbildung“, halten Schnabel und Gmeinbauer abschließend fest.