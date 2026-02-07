Toll: JOSH. kommt nach Leoben

Wie der Tourismusverband Erzberg-Leoben informiert, steht der Auftritt ganz im Zeichen seines aktuellen Albums „Wer singt dann Lieder für dich“. Dabei setzt der Musiker bewusst auf ein reduziertes Konzept: allein mit Gitarre, ohne große Showeffekte… dafür mit umso mehr Nähe zum Publikum. „Ich liebe es, auf großen Bühnen zu stehen. Davon träumt jeder Musiker. Aber im kleinen, intimen Rahmen zu spielen, wie zu Beginn meiner Karriere, das ist das Aufregendste überhaupt“, wird JOSH. auf der Webseite zitiert. Genau dieses Gefühl möchte er wieder aufleben lassen. Zurück zu den Wurzeln, zurück an kleinere Orte. Das Konzert findet im Stadttheater Leoben statt. Die Tour ist schon komplett ausverkauft. „Das bedeutet mir viel“, schreibt der Sänger auf Social Media.