Förderstopp in der steirischen Kulturszene? – Diskussionen

In der steirischen Kulturpolitik fliegen die Fetzen: Berichte über einen möglichen Annahmestopp für Förderanträge 2026 versetzen die Szene in Unruhe.

Weil derzeit offenbar keine neuen Förderansuchen für das Jahr 2026 möglich sind, wächst der Druck auf die steirischen Kunstschaffenden.

Ein möglicher Förderstillstand im Kulturbereich sorgt derzeit für politische Debatten in der Steiermark. Hintergrund sind Berichte, wonach aktuell keine neuen Förderansuchen für 2026 eingebracht werden können und Jahres- sowie Projektförderungen ausständig sind. Parteien äußerten dazu Kritik und fordern Klarheit.

KPÖ: Freie Szene weiter unter Druck?

Der KPÖ-Landtagsklub spricht in einer Presseaussendung von wachsender Verunsicherung innerhalb der Kulturszene. „Ohne Förderzusagen kann niemand Programme planen, Verträge abschließen oder faire Gagen zahlen“, wird Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler zitiert. Nach Ansicht der KPÖ bestehe die Gefahr, dass insbesondere die freie Szene weiter unter Druck gerät.

©KPÖ/KK Am Foto: KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Parlamentarische Schritte

Auch die SPÖ sieht Handlungsbedarf. In einer Presseaussendung betont Klubobmann und Kultursprecher Hannes Schwarz, ein Förderstopp sei nicht zu akzeptieren. Es brauche „Verlässlichkeit für die steirische Kulturszene“. Schwarz fordert laut Aussendung den zuständigen Landesrat auf, „sofort Transparenz und Klarheit“ zu schaffen. Zudem kündigt die SPÖ parlamentarische Schritte an.