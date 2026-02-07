Steirische Schulen und Bundesheer starten Bildungs-Offensive

Angesichts wachsender globaler Herausforderungen rückt die Vermittlung von Sicherheitskompetenz stärker in den pädagogischen Fokus. Jetzt gibt es eine neue Initiative.

Durch eine vertiefte Zusammenarbeit soll das Verständnis für staatliche Schutzkonzepte und die Bedeutung demokratischer Werte bei Schülern nachhaltig gefördert werden.

Ab Herbst 2026 wird die „Umfassende Landesverteidigung“ im Lehrplan der Sekundarstufe 1 verankert. Vor diesem Hintergrund lud die Abteilung Zielgruppenkommunikation des Bundesheeres rund 60 Vertreter der Bildungsdirektion Steiermark sowie mehrerer Pädagogischer Hochschulen zum Fliegerhorst Hinterstoisser ein. Wie aus der Aussendung hervorgeht, wurde dabei eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart.

Das ist geplant:

Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner rief noch vor Ort den Start einer gemeinsamen Initiative zur geistigen Landesverteidigung aus. Geplant sind acht Regionalkonferenzen, in deren Rahmen Lehrpersonal in der Steiermark gemeinsam mit dem Bundesheer geschult werden soll. Zusätzlich sollen an den Pädagogischen Hochschulen entsprechende Weiterbildungsangebote entstehen. Auch der Informationsoffizier des Bundesheeres soll künftig extern angeboten werden.

Verständnis für aktuelle Herausforderungen

Meixner betonte laut Aussendung: „Der offene und direkte Austausch mit hochrangigen Vertretern des Militärs war für das Schulqualitätsmanagement der Bildungsdirektion Steiermark äußerst informativ.“ Das Gespräch habe das Verständnis für aktuelle Herausforderungen vertieft und die Bedeutung der Demokratiebildung sowie der Wissensvermittlung zur geistigen Landesverteidigung geschärft. Zugleich sei die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Bildungsbereich und Bundesheer unterstrichen worden.