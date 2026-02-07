Fünf Kinder blieben bei Verkehrsunfall in der Steiermark unverletzt

Am Samstag kam es im Ganzsteintunnel auf der S6 Semmeringschnellstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Personen, darunter auch fünf Kinder.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Pannendienst beim Abtransport eines beschädigten Fahrzeugs.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Pannendienst beim Abtransport eines beschädigten Fahrzeugs.

Am Samstagvormittag wurden die Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital am Semmering und Steinhaus am Semmering zu einem Verkehrsunfall in den Ganzsteintunnel auf der S6 Semmeringschnellstraße in Fahrtrichtung St. Michael alarmiert.

Niemand wurde verletzt

Bereits während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen befinden. Vor Ort stellte sich der zunächst gemeldete Unfall mit drei Fahrzeugen als Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen heraus. Insgesamt waren drei Erwachsene und fünf Kinder beteiligt, niemand wurde verletzt.

Dutzende Blaulichtorganisationen vor Ort

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Pannendienst beim Abtransport eines beschädigten Fahrzeugs. Im Einsatz standen die Feuerwehren Mürzzuschlag, Spital am Semmering und Steinhaus am Semmering, das Rote Kreuz, die Polizei sowie die ASFINAG und der Pannendienst.