Millionenschaden bei Garagenbrand

Am Freitagmittag, dem 6. Februar 2026, ist es gegen 12.15 Uhr zu einem Großbrand in einer Garage gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch enorm und dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Beim Eintreffen der Polizei standen die Garage und mehrere darin abgestellte Fahrzeuge bereits in Vollbrand. Mitarbeiter eines angrenzenden Speditionsunternehmens hatten zuvor die starke Rauchentwicklung bemerkt und Alarm geschlagen, heißt es in einer Aussendung der steirischen Polizei. Zwei von ihnen versuchten noch, mit Handfeuerlöschern gegen die Flammen anzukämpfen, mussten ihre Löschversuche jedoch wegen der enormen Hitze abbrechen. Einer der Mitarbeiter konnte noch ein hochpreisiges Fahrzeug aus der bereits stark verrauchten Garage ins Freie bringen.

Im Einsatz:

Die FF Gleisdorf stand gemeinsam mit der FF Nitscha und der FF Labuch im Einsatz. Insgesamt waren acht Fahrzeuge mit rund 45 Kräften vor Ort. Um 13.45 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde verhindert.

Brandursache: Akku-Defekt

Die Ermittlungen zur Brandursache führte am 7. Februar das Landeskriminalamt Steiermark gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung durch. Der Brandherd konnte im vorderen linken Bereich der Garage lokalisiert werden. Dort war ein E-Quad abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt einer Akkuzelle das Feuer ausgelöst haben. Andere Ursachen, insbesondere eine vorsätzliche Brandlegung, wurden ausgeschlossen. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.