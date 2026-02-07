Nebel dominiert am Sonntag in der Steiermark

In der Steiermark herrscht am Sonntag meist trübes Hochnebelwetter. Während es im Mürztal grau bleibt, darf die westliche Obersteiermark im Tagesverlauf auf einige Sonnenstrahlen hoffen.

Der Sonntag zeigt sich in weiten Teilen des Landes trüb, so die Prognose der GeoSphere Austria. Häufig liegt Nebel oder Hochnebel, im Norden ziehen zusätzlich höhere Wolken durch, vereinzelt sind auch leichte Regenschauer möglich. Vor allem im Südosten und im Mürztal hält sich der Nebel hartnäckig und lässt der Sonne kaum eine Chance. In der westlichen Obersteiermark lockert es hingegen im Tagesverlauf zunehmend auf. Die Frühwerte liegen zwischen minus 3 und 2 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 8 Grad erreicht.

Am Berg: Nebel und Sonne

In den Morgenstunden reicht der Hochnebel teils bis auf 2000 Meter, so die Prognose. Tagsüber setzt sich besonders alpennordseitig die Sonne durch. Südlich der Alpen kann es stellenweise nebelig bleiben, die Gipfel über 2000 Meter sind jedoch meist frei. Es bleibt windschwach, in 2000 Metern werden rund minus 3 Grad gemessen.