Von Regen bis Sonne: So startet die neue Woche in der Steiermark

Die kommende Woche in der Steiermark ist von wechselhaftem Wetter geprägt: Von dichtem Nebel bis hin zu einer Warmfront mit Regen ist alles dabei.

Die Woche startet für die Steirer südlich des Alpenhauptkammes kühl und vielerorts trüb durch tiefe, hochnebelartige Bewölkung. Vor allem im Südosten kann es stellenweise auch nieseln. „Begünstigt ist die nördliche Obersteiermark. Hier sorgt der auflebende Südostwind mit Föhneffekten für zeitweise sonniges und milderes Wetter“, weiß die GeoSphere Austria. Die Höchstwerte bei dem trüben Nieselwetter liegen bei etwa 0 bis 3 Grad. Im unteren Ennstal können die Temperaturen durch die Sonne auf bis zu 8 Grad steigen.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Nebel und Sonne: So wird der Dienstag

Am Dienstag werden vor allem im Südosten und im Mürztal Nebel und Hochnebel erwartet, was das Wetter allgemein trüb wirken lässt. Im Ennstal und Ausseer Land ist es hingegen recht sonnig. Auch im oberen Murtal soll sich am Nachmittag die Sonne zeigen. Die Temperaturen sind unter dem Hochnebel eher frisch, bei Sonnenschein mild.

Warmfront mit Regen am Mittwoch

Am Mittwoch bringt eine Warmfront vom Ennstal bis Mariazell Wolken und Regen. Im Süden soll es kaum regnen. Die Schneefallgrenze steigt von 800 auf 1.200 Meter. Von den Temperaturen her wird es recht mild, sie erreichen bis zu 9 Grad.