Zu schnell: 18-Jähriger verliert Kontrolle – Auto überschlägt sich

Der junge Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und prallte mit vier Menschen an Board gegen eine Böschung und in ein anderes Auto.

Auf der Depotstraße in Richtung Leoben war der 18-jährige Leobner am Samstag unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Er wollte rechts abbiegen, um auf der B116 weiterzufahren. Da er die Geschwindigkeit jedoch nicht angepasst hatte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der junge Mann überfuhr die Verkehrsinsel und geriet auf die Gegenfahrbahn. Danach krachte das Auto vor der Unterführung in eine Böschung. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und blieb am Dach liegen.

Frau gerät in Unfall

„Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 54-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Leoben von der B116 kommend der Unfallstelle. Sie bemerkte den außer Kontrolle geratenen Pkw des 18-Jährigen rechtzeitig und hielt ihren Pkw im Bereich der Unterführung an, um eine Kollision zu vermeiden“, informiert die Polizei. Doch während des Überschlags kam es trotzdem dazu, dass ihr Auto vom Unfallwagen touchiert wurde.

Autofahrer leicht verletzt

Glück im Unglück: Alle vier Personen im Auto konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Hochsteiermark nach Leoben gebracht. Die anderen drei Insassen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren blieben unverletzt. Auch die 54-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Alkotest mit dem 18-Jährigen verlief negativ. Die Feuerwehr Niklasdorf stand für die Fahrzeugbergung und die Aufräumarbeiten im Einsatz.