Verirrt beim Nachtrodeln: 32-Jähriger stürzt in Bach

Rund 80 Einsatzkräfte machten sich in der Nacht auf die Suche nach dem orientierungslosen Rodler. Erst durch die Ortung seines Handys konnte er aufgespürt werden.

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 1 Uhr, ging im Bezirk Liezen (Steiermark) ein Notruf ein. Ein 32-jähriger Oberösterreicher gab an, dass er sich beim Nachtrodeln verirrt hatte und in ein Bachbett gestürzt sei. „Aufgrund der vorerst unklaren Ortsangaben setzten Einsatzkräfte der Bergrettung Schladming und der Feuerwehr Rohrmoos vorerst eine Suchaktion nach dem Mann im Bereich Schladming in Gang“, informiert die Polizei. Auch Drohnen von Feuerwehr, Rettung und Polizei waren im Einsatz.

Handy-Ortung führte zu Vermisstem

Erst nach einer Ortung des Handys wurde klar, dass der Mann sich rund 20 km entfernt in Michaelerberg-Pruggern befand. Deshalb wurden auch die Einsatzkräfte der Bergrettung Gröbming sowie der Feuerwehren Pruggern und Michaelerberg alarmiert. „Mit Unterstützung des Rettungshubschraubers ‚Christophorus 14‘ konnte der 32-Jährige schließlich gegen 3.30 Uhr in der Früh lokalisiert und gerettet werden. Der Mann blieb unverletzt“, heißt es.