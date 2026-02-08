Betrunkener randaliert in Leoben: Polizist verletzt

In einem Lokal am Hauptplatz in Leoben belästigte ein stark alkoholisierter Lokalgast andere Gäste. Deswegen wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr alarmiert. Vor Ort trafen die Polizisten schließlich auf den besagten Mann. Er befand sich mit anderen, sichtlich ruhigen Gästen vor dem Lokal, wirkte aber deutlich aufgebracht. „Eine Rücksprache mit Lokalbetreiber und Gästen ergab, dass er zwar seine Rechnung beglichen hatte, jedoch fortlaufend andere Gäste belästigte. Auch ein Lokalverbot sei dem Mann aus dem Bezirk Leoben bereits erteilt worden“, informiert die Polizei.

Mann bedroht Polizisten

Erst nachdem die Polizeistreife eingriff, ging der betrunkene Mann widerwillig. Doch nur wenige Minuten später kehrte er zurück und wollte wieder ins Lokal. „Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann renitent und aggressiv, woraufhin er mehrfach abgemahnt wurde“, heißt es. Als er die Beamten schließlich lautstark bedrohte, nahmen sie ihn fest. Bei dem Vorfall wurde ein Polizist am Knie verletzt.

Betrunkener bekommt Fußfesseln

Auch in der Polizeiinspektion beruhigte sich der 40-Jährige nicht und versuchte unter anderem, die Beamten zu treten. Daraufhin mussten ihm Fußfesseln angelegt werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt gebracht. Er wird unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.