Auto landet im Straßengraben – alle vier Insassen bleiben heil

Der Autofahrer war unterwegs, als er auf das Bankett geriet, das Fahrzeug sich überschlug und im Straßengraben landete. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

In der Nacht auf Sonntag war ein 54-Jähriger aus Deutschlandsberg mit seinem Auto auf der Mooskirchner Straße in Richtung Lannach unterwegs. Dabei dürfte er aus bislang unbekannter Ursache im Bereich Neudorf bei Mooskirchen auf das rechte Bankett geraten sein. „In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach im Straßengraben zu liegen. Mehrere Airbags des Fahrzeugs lösten aus. Auch ein automatischer Notruf über das E-Call-System wurde ausgelöst“, informiert die Polizei. Der 54-Jährige und seine drei Beifahrer im Alter von 17 bis 19 Jahren blieben unverletzt.

Alkohol im Spiel

Ein Alkotest bei dem Autofahrer ergab eine leichte Alkoholisierung, die jedoch innerhalb der gesetzlichen Zulässigkeit beim Lenken eines Kraftfahrzeugs lag. Am Fahrzeug dürfte durch den Unfall ein Totalschaden entstanden sein. Die Feuerwehren Mooskirchen, Söding und Ligist mussten das Fahrzeug mit einem Kranwagen bergen. Die L340 war für die Dauer des Einsatzes total gesperrt.