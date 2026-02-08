Toter nach Wohnungsbrand: Reanimationversuche scheiterten

Zu einem tödlichen Wohnungsbrand kam es am Sonntagvormittag, dem 8. Februar gegen 9.20 Uhr in Knittelfeld in der Steiermark, wie der Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld mitteilt.

Aus bisher ungeklärter Ursache brach im Zentrum Knittelfeld in einer Wohnung im ersten Stock ein Feuer aus. Schon während der Anfahrt zum Einsatzort rüsteten sich die alarmierten Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg mit schwerem Atemschutz aus und begaben sich nach dem Eintreffen unverzüglich in das erste Obergeschoß in die Brandwohnung. Nachdem sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, fand der Atemschutztrupp eine regungslose Person in der Wohnung vor die umgehend ins freie gebracht und dem Roten Kreuz samt Notärztin übergeben werden konnte, schildert Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld.

Für Bewohner kam jede Hilfe zu spät

Trotz intensiver Reanimationsversuche durch die Sanitäter kam jede Hilfe für den Bewohner zu spät, wie der Bereichsfeuerwehrverband berichtet. Er verstarb noch an der Einsatzstelle. Neben dem Roten Kreuz, der Polizei standen die Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg mit 29 Mann im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert