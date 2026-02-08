„Er verlor nie seinen Mut“: Heimos Kampfgeist bleibt unvergessen

Der USV Edelschrott nimmt Abschied von Heimo: Spieler, Trainer, Freund. Jahrzehntelang prägte er den Verein wie kaum ein anderer. Nun bleibt vor allem Dankbarkeit - und eine große Lücke.

Der USV Edelschrott trauert um „einen der erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte“ des Vereins. Seine Kollegen nehmen in einem rührenden Posting Abschied von Heimo, der „jedoch weit mehr als nur ein herausragender Sportler“, wie der Verein betont, denn: „er war vor allem ein wahrer Freund“.

Kam vor 25 Jahren zum USV Edelschrott

„Im Jahr 2001 wechselte Heimo vom damaligen WSV Piberstein nach Edelschrott und wurde sofort zum Herzstück im zentralen Mittelfeld jener Mannschaft, die im Sommer 2001 den Aufstieg in die Gebietsliga schaffte“, so wird in dem Posting an die frühen Anfänge von Heimo beim USV Edelschrott erinnert. „Sein Engagement für unseren Verein ging jedoch weit über das Spielfeld hinaus: Heimo wirkte als Jugendtrainer, übernahm Verantwortung als Sektionsleiter und stellte sich schließlich als Trainer der Kampfmannschaft in den Dienst des USV. Mit großem Einsatz und Fachwissen führte er das Team 2014 zum Meistertitel“, heißt es weiter.

„Heimo verlor nie seinen Mut“

Auch nach seinem Rückzug als Trainer blieb Heimo dem Fußball eng verbunden. Er blieb weiterhin ein leidenschaftlicher Fan des USV Edelschrott, besonders in jener Zeit, in der sein Sohn Matthias seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball machte. „Heimo begleitete ihn zunächst zum ASK Voitsberg und später zum FC Ligist. Stets lautstark an seiner Seite war seine Frau Michi, die seine Liebe zum runden Leder teilte und ihn bei all seinen Wegen unterstützte“ erinnern sich seine Vereinskameraden. Weiter betonen sie: „Selbst in den letzten Jahren, als bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde, verlor Heimo nie seinen Mut.“ Heimo bleibt ihnen vor allem durch seine positive Art, seinen besonderen Zugang zu den Menschen und seine ungebrochene Freude am Fußball in Erinnerung. „Sie sollen uns Vorbild und Ansporn zugleich sein“, betonen sie.

„…hinterlässt eine riesiger Lücke“

Abschließend heißt es in dem emotionalen Posting des Vereins: „Heimo hinterlässt in unserer Marktgemeinde und auch beim USV Edelschrott eine riesige Lücke. Wir sind jedoch dankbar, einen so wundervollen Menschen wie dich als Teil unserer Gemeinschaft gehabt zu haben. Dort, wo du warst, war die Welt ein Stück weit besser“. Gegenüber der Familie wird Beileid und Anteilnahme bekundet. „Mach’s gut, Kapitano“, so die schließenden Worte.