Mit diesem Wetter startet die Steiermark in die neu Woche

„Kühler und vielerorts trüb durch tiefe, hochnebelartige Bewölkung verläuft der Montag südlich des Alpenhauptkammes. Speziell im Südosten kann es stellenweise auch nieseln. Begünstigt ist die nördliche Obersteiermark. Hier sorgt der auflebende Südostwind mit Föhneffekten für zeitweise sonniges und milderes Wetter“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Höchstwerte bei trübem Nieselwetter erreichen nur bei 0 bis 3 Grad, im unteren Ennstal mit Sonne sind jedoch bis zu 8 Grad möglich.